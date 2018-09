Gläubige feiern 900 Jahre St.-Michaels-Kapelle

Rund 60 Gläubige haben sich am späten Samstagnachmittag im Ostracher Teilort Wangen eingefunden, um in einer festlichen Dankesmesse das 900-jährige Bestehen der St.-Michaels-Kapelle mitzufeiern. Pfarrer Meinrad Huber, unterstützt von zwei Ministranten, hob in seiner Festansprache am Tag des Patrozinium von Erzengel Michael die wörtliche Bedeutung des Namensgebers der Kapelle hervor: „Michael – wer ist wie Gott?“ Ortsvorsteher Franz Steinhart ließ in einem geschichtlich interessanten Rückblick die Historie der Kapelle Revue passieren. Begleitet wurde die Feierstunde von Organist Bruno Kummer, der musikalische Akzente setzte.

Die Engel Gottes, so unterstrich Meinrad Huber zur Begrüßung der Festgemeinde, seien uns ganz nah, sie zeigten uns den Weg zu Gott. Die Fragestellung „Woher komme ich; was tue ich in meinem Leben und wohin gehe ich?“ sei bestimmend in unserem Leben.

Nach dem Lied „Ehre sei Gott in der Höhe“ und der Lesung legte Huber den Predigttext aus dem Markusevangelium für den Sonntag aus, in dem es darum geht, dass die Jünger Jesu, ihren Meister, zur Rede stellen und ihm sagen: Es gibt einen fremden Wundertäter, der in deinem Namen böse Geister austreibt – das geht doch nicht. Überraschend antwortet Jesus darauf: „Ihr sollt es ihm nicht verbieten, denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns.“

Brotbacken für das Miteinander

Es gehe in diesem Evangeliumsabschnitt in der Folge darum, Brücken zu schlagen, sagte Meinrad Huber. Wangen habe noch ein Backhäusle, in dem man sich auch zum Gedankenaustausch treffe. Bei dieser Art Brotbacken geht es im weitesten Sinne um das Für- und Miteinander. Füreinander in allen Lebenslagen da zu sein, so wie es im Kirchenlied vom Weizenkorn heißt: „Der eine lebt vom andern, für sich kann keiner sein.“

Abschließend stellte Meinrad Huber folgende Frage in den Raum: Was könnte uns diese Kapelle alles erzählen; von Kriegen und anderen bewegenden Ereignissen? Weil es Gott gibt, stellte der Pfarrer fest, gibt es Kirchen und Kapellen. Die Aufgabe der Christenheit sei es, Glauben zu leben, ihn weitergeben und Nächstenliebe tagtäglich zu praktizieren.

In einem Willkommensgruß freute sich Ortsvorsteher Franz Steinart über die Anwesenheit der Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Klara Rundel und Bürgermeister Christoph Schulz. Bei einem historischen Streifzug durch Wangen und das Ostrachtal erklärte der Ortsvorsteher, dass zur Zeit der Römer eine Straße von Ostrach nach Habsthal führte und Reste von diesem Bauwerk in Wangen immer noch vorhanden sind. Zudem führte er eine detaillierte Namensliste der Familien auf, die in der St.-Michaels-Kapelle seit 1769 für den Mesnerdienst zuständig waren. Für die amtierende Mesnerin Brigitte Halder, die vor sieben Jahren den Dienst von ihrem Mann Wendelin übernommen hatte, gab es einen spätsommerlichen Blumenstrauß – und Sonderbeifall.

Der älteste Teil der Kapelle geht zurück auf das Jahr 1118. Der romanische Baustil der Kapelle, besonders ein Fenster der frühen Formgebung und eine geschnitzte Jahreszahl hinter dem Aufsatz des heutigen Barockaltars bestätigen das Jahr 1118. Im Dreißigjährigen Krieg (1619 bis 1648) wurde die St.-Michaels-Kapelle beschädigt. Wangen hatte dabei sehr zu leiden. Nach dem Krieg überlebten im Ort gerade mal elf Einwohner.

Die Glocke der Kapelle, „Wetterglocke“ genannt, wurde 1944 vom Turm heruntergeholt und für Kriegszwecke eingeschmolzen. Der damalige Pfarrer Moser konnte den Abtransport offenbar mit viel Geschick in letzter Sekunde verhindern, wie Franz Steinhart berichtete. Im Anschluss an den Gottesdienst lud die Gemeinde zu einem gemütlichen Beisammensein vor der Kapelle ein.