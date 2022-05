Girls‘ Day 2022: Tegos unterstützt Berufsorientierung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch in diesem Jahr bot die Tegos GmbH & Co. KG an dem Aktionstag „Girls Day“ zur Berufsorientierung interessierten Mädchen wieder die Möglichkeit, technische Berufe kennenzulernen, in denen bisher meist Männer arbeiten. Fünf Mädchen erlebten zuschauend und mithelfend, wie spannend die Herstellung von Türen, Klappen und Kabelsystemen für Reisemobile bei dem expandierenden Unternehmen in Ostrach ist. Natalie Müller, Lenja Katharina Rieger, Jonna Korn, Julia Marie Feiler, Klaudia Patyk und Hannah Fink erhielten bei diesem Mädchenzukunftstag gleichzeitig Einblicke in die Arbeitswelt ihrer Väter, die Produktneuheiten entwickeln. Auf diesem direkten Wege möchte Tegos Mädchen und junge Frauen für Berufe in technischen und techniknahen Bereichen gewinnen und hofft, dass auch Teilnehmerinnen durch den Tag eine Ausbildung oder einen Studiengang in ihrem Traumberuf gefunden haben.