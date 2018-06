Gewitter lässt die Premiere ins Wasser fallen

Das Freilicht-Schauspiel „Der Schwarze Vere kommt“ hat einen denkbar schlechten Start erwischt: Fast wäre die Hauptprobe einem Hagelsturm zum Opfer gefallen. Am Freitag führten Blitz und Donner dazu, dass die Premiere aus Sicherheitsgründen nach gut einem Drittel abgebrochen und auf Montag, 11. Juni, verlegt wurde. Wer sich für den Aufführungstermin am Samstag entschieden hatte, erlebte aber einen angenehmen, unterhaltsamen Sommerabend.

Zwar rumorte es schon am späten Freitagnachmittag in der Atmosphäre. Doch nachdem ein kräftiger Regenschauer niedergegangen war, hofften die Veranstalter sowie die knapp 600 Premierenbesucher, dass damit die Gewittergefahr gebannt ist. Während sich die Gäste an den Imbissständen im Umfeld des Amtshauses gegen Hunger und Durst wappneten, wurden auf der Tribüne sämtliche Sitzflächen abgesaugt und von vielen Händen trocken gerieben. Die Pfützen auf der Bühne wurden mit denselben Schiebegeräten entfernt wie der Mittwochs-Hagel, der zum Teil noch immer unter den Büschen lag.

Ein plötzlicher Donnerschlag ließ die Besucher zusammenzucken. Zum Glück kam er nicht aus dem schon wieder bedrohlich schwarzen Gewölk, sondern eröffnete die Vorstellung. Abgefeuert hatten ihn Ostrachs fesche Dragoner, die später zur Verfolgung der Räuberbande anrückten. Zuvor jedoch zog ein orangefarbenes Gefährt aus dem städtischen Bauhof die Blicke auf sich. Es spuckte eine vierköpfige Reinigungsbrigade aus, die den Bühnenvorraum für die Ehrengäste kehren musste.

Lektion in Stadtgeschichte

Bereits dabei wurde deutlich, wie geschickt der Autor des Stücks, Ewald Reichle, die Vergangenheit mit der Gegenwart verknüpfte. Indem der Kapo der Truppe seinem russischstämmigen Kollegen Dimitri lautstark eine Lektion in Stadtgeschichte verpasste, erfuhr auch das Publikum, dass Ostrach zu Napoleons Zeiten im Dreiländereck zwischen dem hohenzollerischen, badischen und württembergischen Herrschaftsbereich angesiedelt war – ein idealer Rückzugsort für Räuber, um sich der Verfolgung zu entziehen, indem sie schnell die Grenzen wechselten.

Für die Mädchen und Jungen einer Schulklasse, die auf die Bühne stürmten, gab es Details zu Räubern wie dem Schwarzen Vere, die früher vielfach aus Not und Armut Einbrüche begingen. Michael Skuppin, Regisseur des Stücks, Schauspieler, Songschreiber und Sänger in Personalunion, hatte dazu einen Räubermarsch komponiert, in den die Kinder mit sichtlichem Spaß einstimmten. Bevor das Stück Fahrt aufnahm, begrüßte Ostrachs Bürgermeister Christoph Schulz die Besucher, unter denen sich zwei Ex-Landräte befanden. Dr. Wilfried Steuer vertrat bis zur Kreisreform den Landkreis Saulgau und ist, wie Schulz augenzwinkernd erwähnte, ein Sohn der Gemeinde Ostrach, da er im Teilort Bachhaupten geboren wurde. Dirk Gaerte vertrat bis 2014 den Landkreis Sigmaringen.

Auch drei Pfarrer helfen nicht

Mit Andrea Bogner-Unden und Klaus Burger waren zwei Landtagsabgeordnete gekommen, daneben eine große Zahl an Bürgermeistern, Ortsvorstehern und Gemeinderäten. Aus Wettergründen, so erklärte Christoph Schulz, habe man sicherheitshalber gleich drei Pfarrer eingeladen. Mit einem Blick zum Himmel stellte er fest: „Im Moment klappt’s ja.“

Dass der Draht der Geistlichen zum Himmel doch nicht ganz zuverlässig war, zeigte ein Donnergrollen, das sich in kurzer Zeit zu einem möglicherweise gefährlichen Gewitter steigerte. Zwar wollte man nach einer 30-minütigen Unterbrechung über eine Fortsetzung der Aufführung entscheiden, doch aus Sicherheitsgründen plädierten die Verantwortlichen für den bereits zuvor bestimmten Ersatztermin: Montag, 11. Juni. Beginn ist um 19.30 Uhr. Für nicht genutzte Karten gibt es keinen finanziellen Ausgleich.