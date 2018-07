Gemeinsam den Abschluss feiern

Es sollte eine Entlassfeier der besonderen Art werden: Der letzte Jahrgang der Realschule und der erste Jahrgang der Gemeinschaftsschule des Reinhold-Frank-Schulzentrums Ostrachtal haben gemeinsam ihren Schulabschluss gefeiert und ihre Abschlusszeugnisse in Empfang genommen. Die Absolventen der Gemeinschaftsschule haben nun den Hauptschulabschluss in der Tasche, die Realschüler den Realschulabschluss.

„Der Traum vom Fliegen“ war der rote Faden, der sich durch den Gottesdienst zog, welcher anlässlich der Entlassfeier am vergangenen Freitag in der Pankratiuskirche in Ostrach stattfand. Gemeindereferent Wolfgang Gnannt wünschte den Absolventen, dass sie künftig lächelnd ihre Träume verfolgen mögen, ohne dabei ihre Bodenhaftung zu verlieren.

Die Buchbühlhalle war von Schülern und Eltern bewundernswert dekoriert worden, alle Tische waren mit Kerzen und Namenskärtchen versehen und auf der Bühne prangte ein überdimensionales „2018“, als die Absolventen, namentlich genannt, über den eigens für sie ausgelegten roten Teppich in die Halle schritten. Für alle etwaigen Emotionen hatten die Dekorateure im Vorfeld kleine Päckchen mit Papiertaschentüchern ausgelegt mit der Aufschrift: „Seid nicht traurig, wenn die Könige den Hof verlassen“.

Schulleiter Oliver Paul betonte in seiner Rede nochmals die Besonderheit des Abends: den doppelten Abschlussjahrgang und gratulierte allen Schülerinnen und Schülern zur erfolgreich beendeten Schulzeit. Dabei leistete er einen kleinen Blick in die Zukunft. Von den Absolventen werden 17 eine Ausbildung beginnen, sieben Schüler werden ein Berufskolleg besuchen, 13 eine Berufsfachschule und zehn ein berufliches Gymnasium. Eine Schülerin wird ein freiwilliges soziales Jahr absolvieren und eine andere Schülerin strebt das Abitur in England an.

Mut zu Herausforderungen

Paul ermutigte die Absolventen, sich auf ihre Talente und Fähigkeiten zu besinnen und sich nicht entmutigen zu lassen, wenn der Weg einmal nicht zu einfach zu sein scheint. Mit der Metapher eines jungen Löwen, der bei Schafen aufwuchs und sich stets in der Gewissheit wähnte, ein solches zu sein, führte der Schulleiter den jungen Erwachsenen seinen Wunsch vor Augen. Der junge Löwe wurde eines Tages an ein Wasserloch geführt, wo er sich in seinem eigenen Spiegelbild erkannte: „Erkennt euch selbst, entdeckt eure Stärken, eure persönliche Bestimmung und euren eigenen Weg! Wir als Schule haben dazu beigetragen, so gut wir konnten. Der Rest liegt an euch!“

Auch Bürgermeister Schulz reihte sich in die Schlange der stolzen Gratulanten ein. Er bedankte sich beim Lehrerkollegium für die jahrelange Unterstützung der Absolventen, die an diesem Abend über den roten Teppich schreiten konnten. Schulz bemerkte, dass auch in den Betrieben vielerorts dieser rote Teppich ausliege, da gute Mitarbeiter jederzeit gerne gesehen werden.

Im Anschluss überreichten die Klassenlehrer Corinna Wösle und Thomas Schäuble ihren nunmehr ehemaligen Schützlingen ihre Zeugnisse. Zuvor aber wurden besondere Leistungen in Form von Preisen und Belobigungen gewürdigt. Gemeinsam mit ihren Kindern verabschiedeten sich auch langjährige Elternvertreter. Beate Duelli-Schuler, Patrick Müller und Rainer Lutz wurden vom Elternbeirat feierlich verabschiedet; sogar von behördlicher Seite gab es Lob und Anerkennung für das geleistete Ehrenamt. Schulleiter Oliver Paul durfte Beate Duelli-Schuler und Rainer Lutz eine Urkunde des Schulamtes überreichen.

Die scheidende Elternvertreterin Beate Duelli-Schuler fand in ihrer Rede emotionale Worte beim Rückblick auf die letzten Jahre. Sie dankte allen Beteiligten und verwies noch einmal auf das vorbereitete Papiertaschentuch: „Entscheiden Sie selber, ob es Tränen des Abschieds oder Freudentränen sein sollen.“

Duelli-Schuler forderte dann den heimlich entstandenen Elternchor auf die Bühne. „Die Schul’ ist aus, es ist vorbei“ sangen die Eltern für ihre Kinder und was den Jugendlichen zunächst „oberpeinlich“ erschien, rührte sie dann doch so sehr, dass sie in schallenden Jubel ausbrachen, nachdem das Lied der Eltern verklungen war.

Poesie und Lieder

Es war ein Abend, der ganz und gar im Zeichen des Dankes und der Anerkennung stand. Die Schüler bedankten sich bei ihren Lehrern mit kleinen Erinnerungsgeschenken und Briefen. Auch die gegenseitige Anerkennung für Einsatz und Teamgeist fand seine wohlverdiente Wertschätzung. Herzzerreißende Poesie fand abschließend auf der Bühne ebenso ihren Platz, wie Lieder, lustige Quizbeiträge und ein mitreißender Tanz, dessen Applaus die Buchbühlhalle begeisternd erzittern ließ.

Und so fand dieser Abend seinen Ausklang in zahllosen Gesprächen und Begegnungen, dem Austausch lustiger Schulanekdoten und Versprechungen, sich bald wieder zu sehen, bevor die Absolventen sich aufmachten in die Nacht, um an unbeobachteter Stelle ihren ganz persönlichen Abschied zu feiern.

Die Auszeichnungen

Schulbester: Realschule (RS): Kim Jenter und Sophia Schuler ( beide 1,1); Gemeinschaftsschule (GMS): Ramona vom Berge (2,4)

Fächerübergreifende Kompetenzprüfung (FÜK)/ Projektprüfung (Preis des HGV) RS: Kim Jenter, Sophia Schuler, Greta Seimetz (alle 1,0); GMS: Emre Yilmaz, Fabio Müller, Daniel Krawczyk (alle 1,7)

Fremdsprachenpreis der Gemeinde: RS: Kim Jenter (fachinterne Überprüfung Französisch 1,1), GMS: Marlon Hauser (dezentrale Prüfung Englisch 1,7)

Literaturpreis: RS: Sophia Schuler (1,1), GMS: Michelle Bittner (2,3)

Mathematikpreis der Hohenzollerischen Landesbank: RS: Pia Dornfried (1,4), GMS: Elidon Kadrijaj (2,4)

Preis des Elternbeirates für soziales Engagement: RS: Tobias Längle, GMS: Hamza Kandemir

Technikpreis der Firma Geberit: Christina Stecher (1,4)

Wirtschaftspreis der Volksbank für das Fach EWG: Janika Renn (1,4)

Französisch-Diplom DELF: Sophia Schuler, Pia Dornfried und Kim Jenter

Preise: RS: Kim Jenter und Sophia Schuler (1,1), Janika Renn (1,3), Pia Dornfried(1,5), Greta Seimetz (1,6), Verena Oßwald (1,7), Christina Stecher (1,8)

Belobigungen: RS: Linda König (1,9), Tobias Längle (1,9), Anna-Maria Krämer (2,0), Adrian Spachtholz (2,1); Christian Fritz (2,2), Diana Morosow (2,2)