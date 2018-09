Gemeinderat Ostrach nimmt Stellung zum weiteren Kiesabbau

Kiesabbau ist am Montag, 24. September, erneut Thema im Ostracher Gemeinderat. In diesem Fall soll die Stellungnahme zur Fortschreibung des Rohstoffabbaus im Regionalplan beschlossen werden. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Pfarrheim.

Der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben ist derzeit bei der Fortschreibung des Regionalplanes für die Landkreise Sigmaringen, Ravensburg und Bodensee. Dafür müssten die Planer den Bedarf etwa von Rohstoffen, Bauflächen für Wohnen und Gewerbe, aber auch Schutzgebieten berücksichtigen. In den Ortschaftsräten der betroffenen Gebiete für den Kiesabbau wurde bereits abgestimmt (SZ berichtete). Jettkofen hat sich gegen ein neues Abbaugebiet östlich des Badesees entschieden, Wangen ist zwar nicht dagegen, aber stellte Forderungen zu dem Vorhaben auf. Burgweiler hat die geplante Erweiterung bei Ochsenbach abgelehnt. Der Ortschaftsrat Laubbach ist von der Gemarkung her zuständig für den Abbau im Wagenhart. Da die Ortschaft von dem im Wald liegenden Gebiet nicht betroffen ist, gab es keine Einwände aus dem Gremium.

Keine Pflicht, dem Ortschaftsrat zu folgen

In den meisten Fällen folgt der Gemeinderat dem Votum aus dem Ortschaftsrat. Eine Verpflichtung dazu gibt es aber nicht. „Dem Ortschaftsrat steht es zu, die Interessen des Teilorts an erster Stelle zu haben. Der Gemeinderat muss aber die Interessen der Gesamtgemeinde im Blick haben“, sagt Bürgermeister Christoph Schulz. Beim Thema Kiesabbau hat etwa der Ortschaftsrat Burgweiler schon zuvor gegen eine Grube in Ochsenbach gestimmt, der Gemeinderat dann aber anders entschieden.

Selbst wenn auch der Gemeinderat am Montag einen weiteren Kiesabbau in Ostrach ablehnt, dann hat dies allerdings keine verbindliche Wirkung. Denn die Entscheidung über die Fortschreibung des Rohstoffabbaus fällt in der Versammlung des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben. Ein Zeitpunkt steht dafür noch nicht fest. „Rechtlich gesehen sind die Stellungnahmen der Gemeinden Anregungen, denen wir aber nicht folgen müssen“, sagt Wilfried Franke, Direktor des Regionalverbandes. Es komme letztendlich auf die Argumente an. Sollten durch die Anhörung der Öffentlichkeit wichtige neue Erkenntnisse aufkommen, müsste der Regionalverband seinen Plan ändern. „Da wir im Vorfeld aber schon viele Aspekte gründlich untersucht haben, würde mich das überraschen“, sagt Franke.

Die großflächig geplante Erweiterung im Wagenhart ist auch den Neubauplänen des Kieswerks Weimar geschuldet, an dem die Werke Valet und Ott sowie Müller beteiligt sind. Laut Walter Offinger, Geschäftsführer des Kieswerks Müller, soll im kommenden Jahr das Baugesuch dafür eingereicht werden. Spätestens 2021 hofft er auf die Inbetriebnahme. Im Wagenhart-Wald haben aufmerksame Spaziergänger rund 150 Meter von der Grube entfernt Pfosten mit der Aufschrift Abbaugrenze entdeckt. „Diese markieren das Ende des bereits 2010 genehmigten Kiesabbaus“, erklärt Offinger. Da der jetzige Weg neben der Kiesgrube wegen des weiteren Abbaus wegfällt, soll ein neuer in dem Bereich bis zur Grenze geschaffen werden.

Der Großteil der Erweiterung im Wagenhart liegt auf Hoßkircher Gemeindegebiet. In dem Zusammenhang fordert Bürgermeister Roland Haug einen schon lang von den Bürgern gehegten Wunsch zu erfüllen. „Die Erweiterung bedeutet noch mehr Schwerlastverkehr. Das Thema Ortsumfahrung muss für Hoßkirch dringend neu aufgerollt werden“, sagt Haug. Im November sei eine öffentliche Sitzung geplant, um Bürgern zum Thema Kiesabbau die Gelegenheit der Mitsprache zu geben.