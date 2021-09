Geisterfahrer flieht nach Unfall

Zeugen sucht das Polizeirevier Bad Saulgau zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am vergangenen Freitag auf der Landstraße zwischen Ostrach und Unterweiler ereignet hat. Ein 27 Jahre alter Mercedes-Fahrer war laut Polizeimeldung nach Unterweiler unterwegs, als ihm kurz vor dem Ortseingang ein Fahrzeug auf seiner Spur entgegenkam. Der 27-Jährige musste nach rechts ausweichen und fuhr in den Grünstreifen. Beim Gegensteuern kam er nach links von der Straße ab und überschlug sich. Während der 27-Jährige leicht verletzt wurde, entstand am Auto Totalschaden. Der Mann kam in ein Krankenhaus, der Mercedes wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Der Verursacher des Unfalls, der auf der falschen Spur unterwegs war, fuhr ohne anzuhalten davon. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Zeugen sollen sich unter Telefon 07581/4820 beim Polizeirevier Bad Saulgau melden.