Gefeiert wird mit Kindern und Enkeln

Fern ihrer angestammten Heimat in Kasachstan feiern Nikolaus und Valentina Finko am Donnerstag die 50. Wiederkehr ihres Hochzeitstages. „Wir fühlen uns in Ostrach wohl“ – und diese Aussage wundert nicht, wenn man das rege Jubelpaar kennt und beobachtet.

Genau fünfzig Tomaten, Gurken und Gewürze haben sie in ihrem kleinen Garten gepflanzt. Da müssen sie angesichts des Aprilwetters auf der Hut sein bei der Pflege. Aber sie schaffen es dank ihres gesundheitlichen Wohlbefindens mit Bravour. Schließlich ist der Jubelbräutigam erst 73, die Jubelbraut 68 Jahre alt. Das alte Sprichwort „Früh gefreit hat nie gereut“ ist zutreffend. Seit dem Jahr 1995 leben sie in Ostrach und freuen sich über ihre drei Kinder, die alle verheiratet sind und es bereits zu acht Enkeln gebracht haben. Diese werden am Wochenende das Jubelpaar durch ihren Besuch beglücken.

Nikolaus Finko besuchte nach der Volksschule die Fachschule für Holzverarbeitung und legte die Meisterprüfung als Zimmerer ab. In diesem Beruf verdiente er sich den Familienunterhalt. Aber auch Ehefrau Valentina, geborene Oborowski, hatte einen Beruf erlernt, nämlich den der Näherin. Das kam beiden nach ihrer Aussiedlung zugute, als der Ehemann zunächst bei der Firma Bilgram in Ostrach und die Ehefrau bei der Firma Trigema in Altshausen Arbeit fand. Kontakte haben sie von jeher zu vielen Menschen. Den Ruhestand genießen sie gerne in Gottes freier Natur; zu Fuß oder per Fahrrad, denn die Luft sei, so stellen sie das fest, dank der vielen Wälder sehr gut. Sie werden vieles aus ihrer Vergangenheit erzählen können, wenn Bürgermeister Christoph Schulz sie heute besucht und ihnen die Grüße und Glückwünsche der Gemeinde Ostrach samt Ehrengabe überbringen wird.