Gäste aus Schwenningen siegen im Siebenmeterschießen

Immer um den Nikolaustag herum treffen sich nun schon seit vielen Jahren fußballbegeisterte Grundschüler benachbarter Grundschulen in Ostrach zum Fußballturnier. Acht Mannschaften kämpften in spannenden Vorrundenspielen um eine gute Platzierung in ihrer Gruppe.

Schon die ersten Spiele zeigten, dass sich die Mannschaften gut vorbereitet hatten, denn es wurde stark und kraftvoll gespielt. Engagiert gingen die jungen Spieler in die Zweikämpfe. Nach den Vorrundenspielen durften die Mannschaften aus Wald und Bad Saulgau um die Plätze sieben und acht kämpfen. Bad Saulgau behauptete sich und nahm den siebten Platz mit nach Hause. Die Mannschaften aus Sigmaringen und Hohentengen lieferten sich ein Duell um Platz fünf, welches Hohentengen mit einem 3:0 für sich entschied.

Je näher der erste Platz umkämpft wurde, umso sichtbarer stieg der Ehrgeiz der Mannschaften. Nach guten Vorrundenspielen kämpfte Pfullendorf schließlich gegen Mengen und errang hier den dritten Platz – mit einem 3:1 im Siebenmeterschießen. Beim Endspiel wurden die Fans so richtig laut und feuerten ihre Mannschaften an. Schwenningen, fast unbesiegt bei den Vorrundenspielen, hatte keine Chance ein Tor zu erzielen, da die Ostracher Spieler einfach gut verteidigten. Nichtsdestotrotz gewann Schwenningen im Siebenmeterschießen mit 3:2.

Letztendlich ergaben sich folgende Ergebnisse: achter Platz Grundschule Wald, siebter Platz Berta-Hummel-Schule Bad Saulgau, sechster Platz Bilharzschule Sigmaringen, fünfter Platz Göge-Schule Hohentengen, vierter Platz Ablachschule Mengen, dritter Platz Grundschule am Härle Pfullendorf, zweiter Platz Reinhold-Frank-Schulzentrum Ostrachtal und erster Platz NGS Schwenningen.

Stolz nahmen die Sieger ihren Pokal entgegen und jede Mannschaft erhielt noch einen Korb mit Mandarinen und Nikoläusen. In der anschließenden Siegerehrung bedankte sich Organisatorin Daniela Frey bei allen Helfern, die das Turnier unterstützten: Leon Pialoudis und Martin Fritz aus der Sekundarstufe und Miro Frey zeigten gute Leistungen als Schiedsrichter, ebenso Luisa Boscher und Lena Schuler, die die Durchsage machten und die Tore notierten. Beruhigend war, dass die Ersthelferinnen Ann-Kathrin Courth und Denise Hippedinger aus der Sekundarstufe anwesend waren. Gedankt wurde auch Wolfgang Frey, der die Ostracher Mannschaft in den letzten Wochen trainiert hatte. Ebenso ging ein Dank an Juliane Gottfried, die unterstützend in allen Belangen dabei war.

Die vielen glücklichen Gesichter der Kinder sind Grund genug, dieses Grundschul-Fußballturnier auch nächstes Jahr wieder stattfinden zu lassen.