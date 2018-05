FV II gewinnt Abstiegsduell

Die U23 des FV Ravensburg hat das Abstiegsduell in der Fußball-Landesliga beim FC Ostrach mit 4:1 gewonnen. In Unterzahl sorgte Kapitän Simon Kraft mit einem Doppelschlag für die Entscheidung.

Mit Torwart Niklas Volo, Verteidiger Marcel Fetscher und Sechser Moritz Jeggle standen FV-Trainer Nectad Fetic drei Mann aus dem Kader der ersten Mannschaft für die Partie in Ostrach zur Verfügung. Für Jeggle war allerdings schon früh Schluss – er knickte im Zweikampf um und musste schon zur Hälfte der ersten Halbzeit ausgewechselt werden.

Die Ravensburger wollten vor allem die langen Bälle der Ostracher und deren Kopfballverlängerungen verhindern. „Das hat zu Beginn nicht gut funktioniert, Ostrach hatte einige gute Aktionen“, bemängelte FV-Trainer Nectad Fetic. Glück für die Ravensburger, dass Felix Bonelli in der 15. Minute hellwach war – der Stürmer spritzte in einen schlechten Rückpass der FCO-Defensive und brachte seine Mannschaft in Führung. Der FV hielt in einem kampfbetonten Spiel dagegen und konnte vor der Pause das zweite Tor nachlegen, als der für Jeggle gekommene Marian Pfluger Felix Schäch bediente, der von links nach innen kurvte und mit rechts platziert abschloss.

In Halbzeit zwei mussten die Ravensburger knapp 30 Minuten in Unterzahl klarkommen. Schäch, der vorher einige Male kräftig beharkt worden war, teilte in der 65. Minute zurück aus. Schiedsrichter John Bender zückte die zweite Gelbe – der Linksaußen musste vom Platz. Das warf Schächs Mannschaftskollegen aber nicht aus der Bahn. Im Gegenteil: Über ihre Konter waren die Ravensburger gefährlicher als der FCO in Überzahl.

Besonders der eingewechselte Omar Jatta brachte noch einmal zusätzlichen Schwung. In der 83. Minute schickte ihn Simon Kraft vom eigenen Strafraum aus auf die Reise und zog selbst mit einem 70-Meter-Sprint nach. Der Lohn: ein Querpass von Jatta und das 3:0. Nur eine Minute später legte wieder Kraft das vierte Tor nach: Nach einem von Fetscher getretenen Freistoß brachte Nico Maucher den Ball am Fünfmeterraum unter Kontrolle und legte auf seinen Kapitän zurück.

Simon Fischer erzielte nach einem Eckball noch den Anschlusstreffer, aber es waren die Ravensburger, die in der Schlussphase die größeren Chancen hatten: Jatta und der ebenfalls eingewechselte Awed Issac Abesselom liefen zusammen auf Ostrachs Keeper Thomas Löffler zu – Jatta versuchte es alleine statt querzulegen. Auch Jonas Klawitter hatte eine große Möglichkeit, ein Ostracher kratzte den Ball gerade noch von der Linie.

„Dieses Spiel hat gezeigt, dass meine Mannschaft nicht nur spielen, sondern auch den Kampf annehmen kann“, bilanzierte ein zufriedener Fetic nach der Partie. „Die Mannschaft lebt und sie will alles dafür tun, die Klasse zu halten.“