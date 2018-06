Fußballer lassen Hymne wieder aufleben

Elf Fußballer des FC Ostrach haben in Vorbereitung auf ihr Vereinsjubiläum eine Fußballhymne gesungen und aufgezeichnet. 2019, wenn der Verein seinen 100. Geburtstag feiert, soll die Hymne veröffentlicht werden.

„Wir wollen die alte Ostracher Hymne wieder aufleben lassen“, sagt Marco Küchler, der zweite Vorsitzende des Clubs. Diese Hymne geht auf einen befreundeten Fußballverein aus dem Odenwald zurück. Schon seit den Sechziger Jahren besteht zwischen dem FC Ostrach und dem TSV Eintracht Plankstadt eine Verbindung: Werner Hollerieht, der 1966 mit dem FCO aufstieg, und Werner Gaa aus Plankstadt leisteten zusammen in Sigmaringen ihren Wehrdienst. Sie freundeten sich an und so kam es, dass auch Werner Gaa bald für den FCO kickte. Hollerieht und Gaa legten damit den Grundstein für die Vereinsfreundschaft zwischen dem FC Ostrach und dem TSV Eintracht Plankstadt. Und mit Werner Gaa kam auch die Hymne des Plankstadter Fußballvereins nach Ostrach.

Lied wird umgetextet

Diese Hymne heißt seit jeher „Die Wölfe aus dem Odenwald“. Als der FC Ostrach im Jahr 1966 aufstieg, entschied man sich, das Lied der Freunde aus dem Odenwald umzutexten und dann als eigene Hymne zu übernehmen. So wurde das Lied, das auf die Melodie des Bozener Bergsteigermarsches gesungen wird, hierzulande unter dem Titel „Die Wölfe aus dem Ostrachtal“ bekannt und war aus dem Vereinsleben des FC Ostrach über Jahre nicht wegzudenken.

„Mein Jahrgang hat die Hymne dann Jahrzehnte später wieder aufleben lassen“, erzählt Marco Küchler. „Das war so vor 15 bis 20 Jahren. Seither geht uns das Lied einfach nicht mehr aus dem Kopf.“ Die 100-Jahr-Feier des Fußballclubs wird deshalb zum Anlass genommen, die Club-Hymne in Anspielung auf die Trikots des Fußballclubs unter dem Titel „Die Zebras aus dem Ostrachtal“ professionell von einem Tontechniker aufzeichnen und bearbeiten zu lassen. Insgesamt elf Fußballer – darunter aktive und ehemalige Spieler des FCO – haben dafür im Probelokal des örtlichen Musikvereins die Hymne gesungen.

Tontechniker Wolfgang Kugler aus Krauchenwies-Ablach hat den Gesang aufgezeichnet und ist jetzt damit beschäftigt, Begleitmusik draunterzulegen. „Wir haben a cappella gesungen. Der Rest passiert jetzt am Computer“, erklärt Marco Küchler. Einen kurzen Ausschnitt des Endprodukts haben die Sänger aber schon zu hören bekommen. „Das war genial“, sagt Küchler stolz. Ob es die CD zu kaufen geben wird, steht noch nicht fest. Sicher ist aber: Die Hymne soll beim Festbankett der Jubiläumsfeier im nächsten Jahr zum ersten Mal gespielt werden. „Und ab dann am besten zu jedem Spiel.“