Frozen Fox 2.0: Erneut eingefrorener Fuchs gefunden

In einem Sammelbecken am Laubbach bei Ostrach haben zwei Mitarbeiter einer Baumpflege-Firma erneut einen im Eis eingefrorenen Fuchs entdeckt. Bereits im Winter 2017 hatte ein Fuchs, der in der Donau eingefroren war, weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Ein Förster hatte den Fuchs damals mit einer Motorsäge aus der Eisdecke der Donau gesägt und als Mahnmal am Flussufer aufgestellt.

Den aktuellen Fuchs entdeckten Ferdinand Neumann und Gregor Saile am Mittwoch im Laubbach bei Ostrach. Sie waren gerade dabei die Äste der Bäume zu stutzen, als sie das eingefrorene Tier sahen. Neumann sagt, der Anblick habe ihn sofort an den Eisfuchs vor zwei Jahren erinnert. „Sowas sieht man nicht so oft“, sagt er, „das ist schon außergewöhnlich.“ Neumann und Saile machten sofort Fotos. Dass der Fuchs dort möglichweise platziert wurde, schließt Neumann aus. „Ich schätze, der ist eingebrochen. An der Stelle ist das Eis schon ziemlich dünn.“

2017 gingen die Bilder von dem gefrorenen aus Fridingen Fuchs um die Welt, nachdem schwäbische.de darüber berichtet hatte. (Foto: Klaus Leuser)

Das Bild des Frozen Fox ging im Januar 2017 nach der Veröffentlichung auf schwäbische.de um die Welt. Nicht nur zahlreiche deutsche Nachrichtenportale wie welt.de, mopo.de, focus.de, mz-web.de, bild.de, express.de oder berliner-zeitung.de berichteten über den Fuchs. Auch namhafte Publikationen aus den USA, Brasilien und England nahmen den „frozen fox“ in ihre Berichterstattung mit auf.

Zu selben Zeit lief ein skurriler Wettbewerb unter Wissenschaftlern und Biologie-Freunden via Twitter und Facebook: Sie zeigten Fotos von toten Tieren in besonderen Situationen und versehen ihre Nachrichten mit dem Hashtag #bestcarcass ("Beste Kadaver").

