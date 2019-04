Feuerwehr sorgt sich um den Nachwuchs

Bei der Hauptversammlung der Feuerwehr Ostrach hat Kommandant Eugen Kieferle der Gemeinde für die neuen Uniformen gedankt. Das Projekt ist abgeschlossen, alle Feuerwehrleute sind eingekleidet. Die Jugendfeuerwehr bräuchte mehr Mitglieder, so der Jugendleiter Johannes Fularczyk.

2018 hatte die Feuerwehr 78 Einsätze, insgesamt wurden 790 Einsatzstunden geleistet: Kleinbrände, Mittelbrände, eine Menschenrettung, technische Hilfe, Tierrettung, überaus viele Einsätze wegen Unwetter und Hochwasser infolge der Stürme, Überlandhilfe und Türöffnungen. Die Mannschaftsstärke lag Ende 2018 bei 231 aktiven Wehrleuten. Kommandant Kieferle berichtete auch von den dienstlichen Veranstaltungen: Dienstbesprechungen, Übungen, Teilnahme an kirchliche und Weltlichen Feiertagen. Herausragend waren der Architektenwettbewerb und die Sitzungen zum Neubau des Gerätefeuerwehrhauses.

Den Bericht der Jugendfeuerwehr legte Johannes Fularczyk vor: Es sind 31 Jugendliche, die sowohl feuerwehrspezifische Übungen absolvieren wie auch mit Spiel und Spaß ihre Freizeit bereichern. Fularczyk betonte: „31 Jugendliche: das ist die niedrigste Zahl seit Jahren. Wir müssen darauf achten, dass sie nicht unter 30 fällt“, sagte er. Sie haben 25 Übungen, Spieleabende und das Zeltlager in Mengen erlebt, sowie einen Schnuppertag zur Gewinnung neuer Mitglieder organisiert. Die Feuerwehrjugend hat gelbe Säcke an die Haushalte ausgeteilt und damit ihre Kasse aufgebessert. Fularczyk dankte dem Team, das ihn in der Jugendarbeit unterstützt. Kommandant Kieferle lobte und dankte Fularczyk und seinem Team: „Wir müssen Jugendliche anwerben“, appellierte er.

Neubau wird vorbereitet

Bürgermeister Christoph Schulz erinnerte, wie es zur Entscheidung eines Neubaus für die Feuerwehr kam. Man habe über die Entwicklung des Buchbühlareals nachgedacht. Da sei bald klar geworden, dass ein Neubau des Feuerwehrgerätehauses sinnvoller als eine Erweiterung wäre. Der neue Standort sei gefunden und gekauft worden. Es hat ein Architektenwettbewerb stattgefunden. Die Wünsche der Feuerwehr sind alle eingearbeitet worden. Nun werde sich der Gemeinderat intensiv mit dem Einsparpotenzial auseinandersetzen. Zuschüsse seien beantragt. Noch im Laufe des Jahres werde das neue Grundstück für den Neubau vorbereitet. Er dankte den Feuerwehrleuten für die vielen Einsätze, vor allem das Unwetter im Juni sei ihm in Erinnerung geblieben. Er empfahl den Feuerwehrleuten, die Jugendlichen früh abzuholen, bevor sie in anderen Aktivitäten eingebunden werden. „Das ist die Zukunft der einzelnen Löschzüge und der Feuerwehr insgesamt“, betonte er.

Bei der Einsatzabteilung Weithart standen Wahlen an. In geheimer Wahl wurden Abteilungskommandant Hubert Strobel und sein Stellvertreter Ralf Kästle in ihre Ämter bestätigt. Ebenso Schriftführer Sascha Huß, der offen gewählt wurde.

Beförderungen

Feuerwehrmann sind Lukas Dornfried, Felix Strobel und Christian Strobel. Oberfeuerwehrmann sind Matthias Gnannt, Oliver Grüter, Andreas Huber, Marc Schwarz, Sebastian Kästle, Julian Knäpple, Alexander Strobel, Fabian Strobel, Lars Strobel, Thomas Eisele, Andreas Dettenmaier, Christian Dettenmaier, Jonas Härle, Michael Kieferle, Moritz Lüdecke, Johannes Quickenstedt und Andreas Schmidberger. Hauptfeuerwehrmann ist Franz Eichelmann. Löschmeister sind Raphael Scham und Stefan Matheis. Oberlöschmeister sind Ralf Kästle und Michael Rundel. Hauptlöschmeister ist Martin Widmer und Brandmeister Johannes Furlaczyk.

Ehrungen

Neue Ehrenmitglieder sind Egon Kaltenbach aus Burgweiler, Armin Weiß aus Levertsweiler und Wolfgang Ermler aus Ostrach.

Die Verbandsehrenspange bekamen Markus Schatz, Reiner Fischer und Josef Dettenmaier verliehen.

Für 40 Jahre bekamen Joachim Metzler aus Burgweiler und Wolfgang Ermler aus Ostrach das Ehrenzeichen in Gold verliehen. Für 25 Jahre gab es das silberne Ehrenzeichen für Bernd Dudenhöffer, Ludwig Strobel und Ingo Weinmann aus Jettkofen und für Armin Lutz aus Tafersweiler.

Neu ist die Ehrung für 15 Jahre. So wurden in diesem Jahr alle Feuerwehrleute mit dem bronzenen Ehrenzeichen geehrt, die zwischen 15 und 24 Jahre aktiv sind - entsprechend groß war die Gruppe. Aus Burgweiler: Benjamin Frey, Johannes Gnannt, Lukas Gnannt, Tanja Kaltenbach, Martin Richter, Markus Schatz. Aus Einhart: Franz Eichelmann, Matthias Fischer, Matthias Kästle, Wolfgang Kästle, Raphael Scham und Christoph Strobel. Aus Jettkofen: Thomas Ailinger, Daniel Fürst, Günter Schmid-Seifert und Patrick Wohlwender. Aus Laubbach: Thomas Eisele, Michael Lang und Florian Burth (aus Unterweiler). Aus Ostrach: Florian Burth (aus Laubbach), Joachim Burth, Thomas Eisele, Christoph Ermler, Johannes Fularczyk, Oliver Geiger, Frank Greisle, Markus Hornstein, Christian Kapller, Dominik Knoll, Hubert Knoll, Christian Müller, Christian Skroch, Philipp Solleder und Martin Widmer. Aus Tafertsweiler: Markus Heinzler, Georg Hund, Martin Kaplan, Martin Knoll und Harald Köberle. Aus Wangen: Georg Schäfer und Robert Schäfer.