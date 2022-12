Feuerwehr rettet Geschenke aus Unfallauto und bringt sie ans Ziel

Ein eher ungewöhnlicher Einsatz für die Ostracher Feuerwehr: Aus einem Unfallauto sammeln sie Nikolausgeschenke ein und bringen sie an die richtige Adresse.

Alarmiert wurde die Feuerwehr am Dienstagmorgen aufgrund eines Unfalls bei Habsthal. Ein Auto war auf der glatten Fahrbahn von der Straße abgekommen. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Unfallbeteiligte Erzieherin im Ostracher Waldkindergarten ist. Sie hatte sich beim Unfall zwar leicht verletzt, aber ihre größte Sorge galt der Fracht im Kofferraum: Mit Leckereien befüllte Socken der Kinder des Waldkindergartens.

Die Feuerwehrmänner Martin Widmer und Johannes Fularczyk wurden hellhörig und boten spontan an, die Lieferung der Nikolausgeschenke zu übernehmen. „Unsere Kinder besuchen auch den Waldkindergarten und wir wussten natürlich, dass sie sich darauf freuten“, sagt Widmer. Da das Unfallfahrzeug abgeschleppt werden musste, klärten sie mit der Polizei ab, die Socken mitnehmen zu dürfen.

In Einsatzkleidung und mit Feuerwehrauto fuhren die Ostracher schließlich am Waldkindergarten vor und trafen auf erstaunte Gesichter in den beiden Gruppen. „Die haben sich alle sehr gefreut, dass der Erzieherin nichts Schlimmes beim Unfall passiert ist und sie trotzdem noch ihre Nikolausgeschenke bekommen haben“, sagt Widmer.