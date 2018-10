Feuerwehr Burgweiler feiert ihr Herbstfest

Zwei ungewöhnlich Unfälle sind in Friedrichshafen passiert: Ein Auto landete im Bodensee, ein weiteres krachte in eine Hauswand.

Am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr rollte ein Auto, das auf dem Grünstück vor dem Graf-Zeppelin-Haus geparkt war, in den See hinein und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Rund einen halben Meter tief stand das Auto laut Stadtbrandmeister Louis Laurösch im Wasser.

Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer vermutlich die Handbremse nicht angezogen hatte.