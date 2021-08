FC Ostrach schickt den SV Mietingen mit einem Kantersieg nach Hause

Der zweite Spieltag der Landesliga IV ist nun auch passé. Der FC Ostrach deklassiert den SV Mietingen mit 6:0 und der FC Mengen kann das Lokalderby gegen Schussenried klar für sich entscheiden. Riedlingen findet nach der Anfangspleite gegen Biberach wieder in die Erfolgsspur und gewinnt dank eines hervorragenden Sturmduos Früh/Altergot souverän mit 4:1 gegen den SV Ochsenhausen.

FC Ostrach - SV Mietingen:

Im ersten Heimspiel der Saison sahen die Fans ein wahres Torspektakel. Dies deutete sich allerdings zunächst noch nicht an. Die Hitze machte den Teams in der ersten Halbzeit zu schaffen und es gab kaum Torchancen zu betrachten. „Die erste Hälfte war wirklich sehr chancenarm. Die Teams sind sich noch auf Augenhöhe begegnet, die Gäste aus Mietingen hatten eher sogar noch marginale Vorteile“, berichtete Ostrachs Abteilungsleiter Raphael Vetter nach dem Abpfiff der Partie.

Die Trägheit der Partie wandelte sich dann schlagartig, nachdem die Mannschaften wieder aus der Kabine kamen. Bereits wenige Sekunden nach Wiederanpfiff bekam der FC Ostrach einen Eckball zugesprochen. Mietingens Hintermannschaft zeigte sich bei der Hereingabe enorm lethargisch. Da schlichtweg kein einziger SVM-Akteur zum Kopfball hochstieg, konnte Anton Zimmermann im Strafraumgetümmel unbedrängt mit dem Fuß einschieben. Mietingen konnte sich zunächst von dem Schock berappeln und ging direkt über in den Gegenangriff. Ein SVM-Stürmer brach im Gegenzug durch die FCO-Kette, scheiterte allerdings im 1-1 gegen einen glänzend aufgelegten Thomas Löffler, der mit einer sehenswerten Parade den Ausgleich verhinderte (47.)

Wenige Minuten nach dieser Aktion konnte Rene Zimmermann die Führung erhöhen. „Das war heute der Schlüsselmoment der Partie. Ab diesem Zeitpunkt war der Wille des Gegners gebrochen und bei uns lief es rund. Beinahe jeder Schuss mündete in der zweiten Halbzeit in einem Treffer“, sagte Vetter. Dem 3:0 per Strafstoß ging ein ungeschicktes Verhalten der SVM-Defensive hervor. Die Youngster Samuel Guglielmo und Luca Senn machten mit weiteren Treffern den Sieg endgültig klar und aus einer klaren Führung eine regelrechte Klatsche für die Gäste aus Mietingen. Der SVM konnte nach einer guten Leistung im ersten Durchgang nicht weiter anknüpfen und verlor den Faden komplett. Mietingen bot eine unkonzentrierte und fahrige Leistung an. Dies ermöglichte Luca Senn in der Schlussphase zu einem Solo im Mittelfeld anzusetzen, welches er nach 45 Metern Dribbling eiskalt mit dem 6:0-Endstand krönte.

Fazit: Die Zuschauer sahen zwei Hälften wie Nacht und Tag. Im Anschluss an eine wenig atemberaubende Anfangsphase dreht Ostrach im zweiten Durchgang auf und schickt den SVM mit einem 6:0-Kantersieg nach Hause. Der Sieg ist dabei definitiv zu hoch, da sich die Mannschaften über mehr als die Hälfte des Spiels noch auf Augenhöhe begegneten.

FC Mengen - FV Bad Schussenried:

„Wir waren über die komplette Partie hinweg spielbestimmend. Der Sieg ist mehr als verdient“, berichtete FCM-Coach Topalusic nach dem Aufeinandertreffen. Der FC Mengen kam sehr gut in die Partie und erspielte sich rasch ein Übergewicht im Ballbesitz. Die ersten hochkarätigen Chancen ließen allerdings noch auf sich warten. Nach einer knappen halben Stunde setzte sich Alexander Klotz über die Außenbahn durch, umspielte einen Gegenspieler und schloss eiskalt in das kurze Eck ab – 1:0. Es folgte daraufhin die einzige Druckphase der Gäste. Bad Schussenried konnte sich allerdings nicht mehr als eine optische Überlegenheit erspielen. Die Mengener Hintermannschaft stand grundsolide und erstickte die FVBS-Angriffsbemühungen meist schon im Keim.

Nach der Halbzeitpause übernahm Mengen wieder das Zepter und bestimmte das Spielgeschehen. Bad Schussenried war größtenteils einfallslos und stand tief in der eigenen Hälfte. Die Angriffsversuche des Gästeteams waren in Durchgang zwei ausschließlich auf Tempogegenstöße beschränkt. Mitte der zweiten Halbzeit sorgte dann Anton Hartock für klare Verhältnisse: Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld, getreten von Kevin Hartl, stand Hartock genau richtig und köpfte zum 2:0 ein. Den Schlusspunkt setzte dann Goalgetter Alexander Klotz mit seinem zweiten Tor des Tages. Dabei traf er direkt per Freistoß. Die Gästemauer war eher suboptimal platziert und Alexander Klotz konnte den Ball problemlos an der Reihe vorbeizirkeln.

Fazit: Der FC Mengen entscheidet das Derby klar für sich. Die im Vorfeld erwartete Spannung wurde vermisst, da der FCM schlicht über die gesamte Partie hinweg den Gegner dominierte. „ Die Leistung heute war ein klarer Schritt nach vorne. Das Team hat sich im Vergleich zum Straßberg-Spiel nochmals verbessert“, resümierte Topalusic abschließend.

TSV Riedlingen - SV Ochsenhausen:

Riedlingen startete stark in die Begegnung und hatte von Beginn an mehr Ballbesitz. Nach einer Viertelstunde gingen die Hausherren sogar in Front. Nach einer halbhohen Hereingabe von Fabian Ragg traf Dennis Altergot per Direktabnahme aus etwa elf Metern. Die Gastgeber ruhten sich nicht auf der Führung aus und drückten auf ein weiteres Tor. Dieses gelang dann abermals Dennis Altergot, der mustergültig von Dominik Früh bedient wurde. Der SV Ochsenhausen war zu diesem Zeitpunkt klar unterlegen. SVO-Keeper Jan Besenfelder verhinderte wenig später noch Schlimmeres (30.). Die einzig nennenswerte Gästechance trat kurz vor der Pause auf, der Schuss von David Stellmacher wurde jedoch souverän von Riedlingens Keeper Hermanutz pariert (40.).

Im Anschluss an den Seitenwechsel mussten beide Mannschaften den hohen Temperaturen Tribut zollen. Dementsprechend wurde auf beiden Seiten das Spieltempo zurückgefahren. Die erste richtige Gelegenheit der zweiten Halbzeit wurde direkt von Riedlingen genutzt. Nach einer Vorlage von Dominik Früh machte Martin Schrode alles klar. In der Schlussphase konnte Patrick Spies die Führung sogar noch weiter in die Höhe schrauben. Nach schönem Zuspiel von Dennis Altergot schloss Spies halblinks unhaltbar ab. Der Anschlusstreffer von Ochsenhausen in den Schlussminuten blieb wirkungslos und war nur noch von kosmetischer Natur.

Riedlingens Torwarttrainer und Pressewart Peter Störk war hellauf begeistert von der Leistung seines Teams: „Wir haben heute hochverdient den Sieg eingefahren. Die Mannschaft hat überzeugend gespielt. Besonders hervorzuheben sind dabei die Leistungen von Dennis Altergot und Dominik Früh, die sich jeweils mit mehreren Scorerpunkten in die Liste eintragen konnten.“ Ochsenhausen verkaufte sich in dieser Begegnung klar unter Wert. Trotz eines starken Kaders hatten die Gastgeber gegen Riedlingen ganz klar das Nachsehen.