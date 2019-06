FC Ostrach plant Festwochenende

Bereits seit über einem Jahr trifft sich das Organisations-Team des FC Ostrach zur Planung des Programms zum 100-jährigen Bestehen des Vereins. Unter anderem sind ein Turnier und ein Festwochenende geplant.

Bereits ausverkauft ist das Kabarett „Dui do ond de Sell“ am Freitag, 28. Juni, in der Buchbühlhalle. Um auch dem sportlichen Aspekt gerecht zu werden, richtet der FC Ostrach ein Turnier mit Vereinen aus, die selber ein rundes Bestehen feiern. Es findet am Wochenende 20. und 21. Juli statt. Es treten an: SC Pfullendorf aus der Verbandsliga, aus der Landesliga FC Mengen, FC Walbertsweiler/Rengetsweiler, SV Denkingen und FC Ostrach, SV Hohentengen aus der Bezirksliga und der SV Bolstern aus der Kreisliga A. Zudem wird eine Mannschaft aus Ostrachs französischer Partnergemeinde Etrechy erwartet. Bereits am Freitagabend, 19. Juli, findet ein Elf-meter-Turnier für die Gemeinde mit Betriebs- und Vereinsmannschaften statt. „Der FC Ostrach hat sich bewusst für ein hochrangiges Freundschaftsspiel entschieden, da der Aufwand des Pfingstturnieres sehr hoch ist und um mit dem Turnier mehr Regionalität zu präsentieren“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Zum Abschluss des Jubiläumsjahres findet vom 11. bis 13. Oktober ein Festwochenende statt. Beginn ist am Freitag, 11. Oktober, mit einem Festbankett für ehemalige und aktuelle Spieler sowie geladene Gäste. Zuvor findet um 17 Uhr ein Gottesdienst in der Kirche St. Pankratius statt. Bereits seit 1,5 Jahren arbeitet das Chronik-Team daran, die Geschichte des FC Ostrach aufzuarbeiten und in einem Buch zusammenzustellen. Dies wird am Festabend vorgestellt und kann ab dann gekauft werden.

Am Samstag, 12. Oktober, folgt die Oktoberfestparty mit der Band „Albsound“. Wie gewohnt gibt es am Sonntag, 13. Oktober, ein Oktoberfest mit Mittagstisch. Der Kehlbachexpress spielt bereits zum Frühschoppen ab 11 Uhr.