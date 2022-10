FC Ostrach lädt zu Kabarett und Oktoberfest

Karten für die „Rosemie“ Warth sind im Vorverkauf für 18 Euro erhältlich unter 07585/2708 oder 1582 oder per Mail an oktoberfest@fcostrach.de. Karten für den Oktoberfestabend kosten zehn Euro, 13 Euro an der Abendkasse. Ab 8 Personen sind Tischreservierungen möglich.