FC Ostrach besiegt SV Reute mit 6:2

Fußball-Landesligist FC Ostrach hat sein zweites Testspiel zur Vorbereitung auf die Rückrunde in der Fußball-Landesliga, Staffel 4 am Donnerstagabend gegen den SV Reute deutlich gewonnen. Gegen den Bodensee-Kreisligisten siegte der Tabellenzwölfte der Landesliga mit 6:2 (4:2). Für den FC Ostrach trafen Luca Senn (5./11.), der mit seinen Treffern die Zebras in Führung schoss, Gabriel Fischer (13.), der auf 3:0 erhöhte sowie Rene Zimmermann (43./72.) und Patrick Hugger (66.). Nach dem 3:0 leistete sich der FC Ostrach eine zweiminütige Auszeit, die der SV Reute nutzte, um durch Johannes Fessler (26.) und Patrick Schneider (27.) auf 2:3 zu verkürzen. FCO: Löffler - Kleiner, Irmler, Y. Ender, L. Ender (46. Schiemann), Rambacher (46. Riegger), G. Fischer (46. Arnold), A. Zimmermann, R. Zimmermann, Hugger (68. Eberle), Senn (46. Schöb).