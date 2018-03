Fans stürmen vor die Bühne und feiern ihre Stars

Ein begeistertes Publikum hat die Schlagerband „Calimeros“ nach ihrem Auftritt am Sonntagnachmittag in der Buchbühlhalle in Ostrach zurückgelassen. Gegen Ende des Konzerts stürmten Frauen und Männer vor die Bühne und huldigten mitsingend ihren drei musikalischen Lieblingen aus der Schweiz. Diese mussten nach einem gut zweieinhalbstündigen Auftritt noch drei Zugaben herausrücken.

Herz und ein bisschen Schmerz, Liebe, Meer, Sandstrand, Sonnenschein und Sehnsucht: Das sind die musikalischen Themen, die die Calimeros seit 40 Jahren in petto haben. Liebling der Schlagerfreunde ist Roland Eberhart, in Ehren ergrauter Gitarrist, Komponist, Moderator, Sänger und Stimmungsmacher. Christian Antonius Müller spielt Keyboard, Andy Rynert die Leadgitarre.

Zu Beginn des Konzerts hatte Rolf-Jürgen Konrad von der Konrad Konzertagentur rund 250 erwartungsvolle und gut gelaunte Zuhörer begrüßt. Aus dem Allgäu, vom Bodensee, aus dem Schwarzwald, dem Raum Stuttgart und aus Ulm waren Fans angereist. Den weitesten Weg hatte wohl ein Ehepaar, das aus Augsburg nach Ostrach kam. Mit dem Titel „Sommersehnsucht“ eröffnete die Band ihre Schlagerparade und traf damit im Handumdrehen den Nerv des Publikums. Die Sehnsüchte nach blauem Meer und einem weißen Sandstrand unter grünen Palmen schürten Erinnerungen ans Ausspannen und daran, die Seele baumeln zu lassen.

1979 gelingt der Durchbruch

In den Anfangsjahren der Band, so erzählte Gründer Roland Eberhart, habe man einfach beliebte und bekannte Schlager nachgespielt – bis er entdeckt habe, dass er komponieren kann. Genau in dieser Phase seines kreativen Wirkens, 1979, sei der erste große Hit und damit der Durchbruch gelungen. Der Titel: „Meine kleine Katharina“. „Kreta“ entstand 1983 und erzählt davon, dass auf der Insel Menschen leben, die glücklich sind. „An den Straßen blühen Blumen, in der Ferne fahren Schiffe auf dem blauen Meer“, heißt es darin. Im Lied „Die Wolken zieh’n vorüber“ dominiert die Liebe. „Ein Gruß von mir und ich sage dir: Ich hab dich lieb“, heißt es. Die wahre, große Liebe aber vermittelt der Schlager „1000 Liebesbriefe“. Zwei der Textzeilen: „Ich möcht’ ein Leben lang bei dir sein, Tausend Briefe nur für dich allein.“

Schließlich noch: „Engel weinen nicht aus Liebe.“ Erika aus Friedrichshafen war hin und weg. „Das ist meine Musik“, hauchte sie und ergänzte: „Ich brauche das wie die Luft zum Atmen.“ Zu den Höhepunkten im ersten Teil des Konzerts schwang sich dann aber doch „Monja“ empor – ein Titel, den „Die Flippers“ in den 70er-Jahren herausbrachten.

Nach der Pause ging es mit „Shalala, du bist ein Engel“ weiter – und immer wieder ans Meer. Mit „Auf Mallorca“ stand auch ein Abstecher auf Deutschlands liebstes Inselparadies auf dem Programm. Am Ende stürmten die Fans nach vorne und sangen dort lauthals mit: „Schmetterlinge träumen einen Sommer lang.“ Fans lagen sich in den Armen und waren sich einig: Das war Spitze!