Förderverein soll das Schulleben unterstützen

Das Reinhold-Frank-Schulzentrum Ostrachtal hat jetzt einen Schulförderverein. Bei der Gründungsversammlung am Donnerstagabend wählten die Gründungsmitglieder Martina Schaerer zur Vorsitzenden und Juliane Gottfried zur stellvertretenden Vorsitzenden.

„Das ist einfach eine tolle Bereicherung für die Schule“, sagte Schulleiter Oliver Paul über die Gründung des Schulfördervereins. Damit könnten Sachen ermöglicht werden an der Schule, die sonst nicht möglich seien: Beispielsweise wenn es um die Anschaffung von Spielgeräten oder die Kooperation mit Personen geht, die an die Schule kommen, oder Erlebnispädagogik für die Schüler bei Ausflügen. „Was er nicht machen soll, ist die Reisekosten der Lehrer zu übernehmen“, sagte Paul mit einem Schuss Ironie.

Er stellte die Satzung des Fördervereins vor. Dieser soll erzieherische und unterrichtliche Belange fördern sowie schulische Hilfsmittel verbessern und ergänzen. „Soll nicht heißen, dass wir Lernmittel kaufen“, erläuterte Oliver Paul. So etwas sei die Aufgabe des Schulträgers, also der Gemeinde Ostrach. Es würden also nicht Bücher oder Arbeitshefte vom Schulförderverein finanziert. Weiter hat der neue Verein laut Satzung die Aufgabe, bedürftige Schüler bei Schulunternehmungen zu unterstützen, das Schulzentrum soll in das kulturelle Leben der Gemeinde Ostrach mit eingebunden werden und schließlich soll die Rolle der Schule in der Gesellschaft bewusst gemacht werden. Das alles soll finanziert werden über Mitgliedsbeiträge, über Spenden und durch Einnahmen bei Veranstaltungen.

Die Gründungsversammlung beschloss auch über den Mitgliedsbeitrag. „Wir hätten uns gedacht, 15 Euro als Jahresbeitrag zu erheben“, schlug Schulleiter Paul vor. Unter den anwesenden Eltern und Lehrer kam der Gedanke auf, ob das nicht zu wenig wäre, jemand schlug vor, 20 Euro als Mindest-Mitgliedsbeitrag anzusetzen. Hier griff Bürgermeister Christoph Schulz ein: Es gehe jetzt zunächst in erster Linie darum, möglichst schnell Mitglieder zu bekommen. „Ich glaube, die 15 Euro sind gar nicht schlecht.“ In der Diskussion wurde auch darauf verwiesen, dass es sich beim Beitrag um einen Mindestbeitrag handelt. Das heißt, Mitglieder können auch einen höheren Jahresbeitrag bezahlen wenn sie das wünschen. Die Versammlung beschloss, 15 Euro zu erheben.

Die Wahlen leitete die Elternbeirats-Vorsitzende Sabine Wellisch. In geheimer Wahl wurde Martina Schaerer zur Vorsitzenden gewählt. Sie ist Mutter von Ostracher Schulkindern und auch Elternbeiratsvorsitzende für den Bereich Grundschule. In ebenfalls geheimer Wahl wurde Lehrerin Juliane Gottfried zur Stellvertreterin gewählt. „Ich brenne für unsere Schule, ich liebe unsere Schule“, sagte sie. Beide wurden jeweils mit 20 Ja-Stimmen und einer Enthaltung gewählt.

Birgit Bauknecht kritisierte, dass nur wenige Eltern zur Gründungsversammlung gekommen seien, das sei enttäuschend. Ingrid Enderle und Bürgermeister Christoph Schulz dagegen meinten, dass viele Eltern deshalb nicht gekommen seien, weil auf der Versammlung Ämter zu vergeben waren. „Toll, dass es den Förderverein jetzt gibt“, freute sich Christoph Schulz am Ende des Abends. „Unsere Schule hat den verdient.“ Offiziell heißt der Verein Schulförderverein Reinhold-Frank-Schulzentrum Ostrachtal.