Erfolgreicher Truppführerlehrgang in Ostrach

In den letzten drei Wochen fand in Ostrach ein Truppführerlehrgang statt. In den 35 Unterrichtsstunden lernten die zukünftigen Truppführer die notwendigen Fertigkeiten aus den Bereichen Rechtsgrundlagen, Brennen und Löschen, Technische Hilfeleistung, Löscheinsatz, Fahrzeugkunde, vorbeugender Brandschutz und den Umgang mit Gefahrgut.

Zum Ende des Lehrgangs musste neben der theoretischen Prüfung ein praktischer Teil mit drei verschiedenen Szenarien zum Löschangriff und der Technischen Hilfeleistung absolviert werden. Alle 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Löschzug Ostrach sowie den Löschgruppen Burgweiler und Unterweiler haben diese Prüfungen erfolgreich bestanden und können in Zukunft die Aufgaben sowie die Verantwortung des Truppführers im Einsatz übernehmen. Wir gratulieren allen recht herzlich!