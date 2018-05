Elisabeth Lutz ist der Burrenweiblezunft seit 45 Jahren treu

Neben den protokollarischen Regularien haben bei der Hauptversammlung der Burrenweiblezunft Einhart die Ehrungen langjähriger und verdienter Mitglieder sowie Beitragserhöhungen auf der Agenda gestanden.

Ein Jahr lang war das Amt des stellvertretenden Zunftmeisters vakant, jetzt wurde in der Versammlung Roland Stadtmüller von der Versammlung auf ein Jahr gewählt. Stadtmüller begleitet diese Aufgabe für ein Jahr und steht 2019 bedingt durch den anstehenden Wahlmodus zur Wiederwahl.

In ihrem Streifzug berichtete Zunftmeisterin Barbara Gugler von einem bewegten Vereinsjahr. Protokollgemäß ging Schriftführerin Daniela Amann akribisch auf das abgelaufene Narrenjahr ein. Die Fasnet bescherte den Hästrägern acht Auswärtsbesuche. Mit zu den Höhepunkten gehörten die Umzüge in Ettenheim sowie in St. Blasien im Schwarzwald. Üblicherweise stellt die Burrenweiblezunft zwei Narrenbäume: einen in Mengen sowie den dorfeigenen. „Es hat sich aber herumgesprochen, dass die Baumsteller der Burrenweiblezunft ihr Handwerk verstehen und so folgten beim Ringtreffen in Ostrach sowie beim Jubiläumsfest in Haid-Bogenweiler-Sießen die Narrenbäume drei und vier“, sagte Amann. Säckelmeisterin Elisabeth Lutz zog für das abgelaufene Geschäftsjahr eine positive Bilanz. Die beiden Kassenprüfer Hans Günter Schlegel und Roland Stadtmüller bescheinigten ihr eine gute Arbeitsweise und schlugen der Versammlung die Kasse zur Entlastung vor, die von den Anwesenden gleichermaßen auch für die gesamte Vorstandschaft einstimmig erfolgte.

Maskenführer Hans Günter Schlegel berichtet von einer zufriedenstellenden Maskenauslastung bei den Räubern und Weithartgesellen während der Fasnet. Miriam Worch zeichnet bei den Kräuterweible verantwortlich. „Auch hier sind wir mit der Anzahl der Laufnarren zufrieden“, sagt Worch. Gerne freue die Gruppe sich auf Jüngere und Quereinsteiger, die sich anschließen wollen. Von einem lebendigen Jahr berichtet Jugendleiterin Christina Lutz.

Mit einer Beitragserhöhung habe man sich schön länger im Gremium der Vorstandes beschäftigt, aber über die Art und Weise sei man bis dato unschlüssig gewesen, so Zunftmeister Bernd Strobel. Nach konstruktiver Diskussion gab die Versammlung mit großer Mehrheit grünes Licht für die Vorschläge des Vorstandes die Beiträge ab diesem Jahr zu erhöhen. Ab sofort bezahlen Aktive 40 Euro, das erste Kind 20 Euro, das zweite Kind zehn Euro jedes weitere Kind ist kostenfrei dabei. Passive Mitglieder zahlen zehn Euro im Jahr. „Wir sind davon ausgegangen, dass im neuen Beitragsgefüge die Ausfahrten mit dem Bus gleich mit enthalten sind. Dies soll dazu führen, dass unsere Busse zu den Narrentreffen besser von unseren Mitgliedern genutzt werden“, sagte Strobel.

Bei den Ehrungen wurden Familie Paul sowie Silke Mutter und deren zwei Töchter Lisa und Laura für fünfjährige Mitgliedschaft geehrt. Auf stolze 25 Jahre Mitgliedschaft bringen es Daniela Amann, Martha Beck, Barbara Gugler und Michaela Strobel. Elisabeth Lutz hält seit 45 Jahren ihrer Burrenweiblezunft die Treue und erhielt neben einer Ehrenurkunde für 45 Jahre Vereinstreue noch eine Flasche Wein mit einer persönlichen Widmung. Für ihren unermüdlichen und langjährigen Einsatz durften Gudrun Schlegel und Adolf Strobel den „Burrenweible Orden in Tropfform“ entgegennehmen.

Auch das soziale Engagement des Vereins kann sich sehen lassen. Bei der Versteigerung, „Ein Narr für einen guten Zweck“ kamen 940 Euro zusammen. Der Fanfarenzug Einhart erhöhte den Spendenbetrag auf 1000 Euro. Zum wiederholten Mal soll das Geld an die „Angelo Stiftung“ übergeben werden.