Elfriede Schöb als TVO-Chefin bestätigt

Im vollbesetzten Saal des „Puzzles“ ist am Freitagabend die Hauptversammlung des Turnvereins Ostrach relativ zügig über die Bühne gegangen. Im Mittelpunkt des Interesses standen die Rechenschaftsberichte der Vorstandschaft sowie insgesamt elf Berichte der Hauptabteilungsleiter.

Bei den anstehenden Wahlen sprach die Mitgliederversammlung der ersten Vorsitzenden des TVO, Elfriede Schöb mit 98,5 Prozent der Stimmen ein überwältigendes Vertrauensvotum aus. Wahlberechtigt waren 68 anwesende Mitglieder. In seinem Amt als stellvertretender Vorsitzender wurde Hans-Peter Fularczyk einstimmig bestätigt. Er leitete die Versammlung, da die erste Vorsitzende krankheitshalber nicht zugegen sein konnte.

Wie sehr in einem Verein mit insgesamt 1090 Mitgliedern die Führungsriege gefordert ist, zeigten die Ausführungen der Vorstandschaft im Jahresrückblick. Der Verein konnte im alten Rathaus dank der Gemeinde Ostrach eine zeitlich befristete Geschäftsstelle einrichten, die nach sechs Monaten nun ohne Befristung weitergeführt wird. In der Regel ist Sabine Strobel montags zwischen 16 und 20 Uhr dort zu erreichen. Außerhalb dieser Zeit kann per E-Mail Kontakt aufgenommen werden. Zu den Höhepunkten zählte erneut das Ostracher Dorffest und die beliebte Veranstaltung „Sport und Show“ in der Buchbühlhalle. Im Februar dieses Jahres fand erneut die Ehrung von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und Familien statt, die erfolgreich das Sportabzeichen unter der Regie von Erich Baur absolvierten.

Jonas Strobel vom Jugendvorstand freute sich über den aktuellen Stand aller Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren, welcher momentan bei 348 Mitgliedern liegt, die in vier Gruppen aufgeteilt sind, wie im Detail Sabine Strobel erläuterte. Die Abteilung Badminton zählt derzeit 19 Mitglieder, gab Philipp Reis bekannt. Erneut verzeichnete die Abteilung Burgweiler einen Mitgliederzuwachs, war von Sonja Moßmann zu hören, die Zusammenarbeit mit dem TVO sei erfreulich und gut. Freude und Stolz war den Worten von Franz Bayer zu entnehmen, der hervorhob, dass in Ostrach seit nunmehr 50 Jahren Faustball gespielt werde.

Für eine ganze Reihe von sportlichen Betätigungen speziell für Frauen, zeichnen die Abteilungsleiterinnen Hildegard Steinhart, Ingrid Urbschat, Sonja Moßmann, Helga Heinzle, Elfriede Schöb und Zita Knoll mit viel Einsatz verantwortlich. Im Geräteturnen leiten Nicola Kusterer und Kim Emminger die Gruppe der Mädchen ab dem siebten Lebensjahr. Von „sichtbaren Erfolgen“ im Geräteturnen männlich, wo derzeit 20 Nachwuchsturner im Alter zwischen acht und 14 Jahren dabei sind, war die Rede. Das sogenannte Grundlagenturnen mit insgesamt fünf Einzelgruppen erfreut sich großer Beliebtheit, meinte Abteilungsleiterin Andrea Gusowski. Hieraus resultiert die beliebte Formation „Sport und Show“, die jedes Jahr mit großen Erfolgen in der Buchbühlhalle aufwarten kann. Übungsleiter sind gerne willkommen.

Vom „Kinderturnen – Fit mit Spaß“ kam der Bericht von Julia Schuler. Die Leichtathletik agiert in zwei Gruppen, führte Ingrid Andelfinger aus. In dieser Abteilung gibt es auch die Möglichkeit, im Pfullendorfer Eislaufzelt die Kunst des Schlittschuhlaufens zu erlernen. Friederike Münsch gab über die Aktivitäten der Gruppe „Sport und Show“ Auskunft. Markus Briem vertrat die Tischtennisabteilung, welche mit der ersten Mannschaft in der Bezirksklasse um den Klassenerhalt kämpft und mit der zweiten Herrenmannschaft auf Platz zwei in der Kreisklasse steht.

Dem Kassenbericht von Marisa Reck war zu entnehmen, dass sich die Ausgaben und Einnahmen die Waage halten. Mit einem Haushaltsvolumen von 107 000 Euro geht es in die neue Saison. Die Mitgliederversammlung verabschiedete den Haushaltsplan einstimmig. Die Prüfung der Kasse führten Helga Heinzle und Franz Widmer durch und waren zufrieden. Die Entlastung nahm Bürgermeister-Stellvertreter Alfred Stecher vor. Er hob die große kulturelle Bedeutung des TVO in der Gemeinde hervor und ergänzte: „Es ist einfach gut zu wissen, dass im Turnverein mehr als 300 Jugendliche hervorragend betreut werden.“ Die Entlastung der gesamten Vorstandschaft verlief einstimmig.

„Die erste Vorsitzende Elfriede Schöb ist in geheimer Wahl mit 98,5 Prozent der Stimmen erneut für zwei Jahre im Amt bestätigt“, stellte Wahlleiter Alfons Stecher fest. Stellvertretende Vorsitzende bleiben Fularczyk und Herta Zimmermann. Neue Schriftführerin wurde Sabine Schwarz. Die bisherige Amtsinhaberin Judith Eberhard trat nicht mehr an. Stellvertretende Schriftführerin wurde Ingrid Niess. Kassiererin Marisa Reck blieb im Amt. Einstimmig kamen die Kassenprüferinnen Brigitte und Helga Heinzle zum Zug. Als Beisitzer für den erweiterten Vorstand wurden Christina Klein, Sigrid Sturm und Andreas Sinz gewählt.