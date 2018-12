Eine Verwalterin mit Herz verlässt das Rathaus

Nach 46 Jahren im öffentlichen Dienst geht Renate Döring in den Ruhestand. Am Montagabend ist die Hauptamtsleiterin im Ostracher Gemeinderat verabschiedet worden. Als Döring 1989 die Hauptamtsleitung übernahm, war sie im Kreis Sigmaringen die erste Frau in dieser Position.

Die Stapel auf dem Schreibtisch im Rathaus werden kleiner. Nach und nach geht die 63-Jährige ihre Akten und Unterlagen durch, mistet aus, legt alles für Nachfolgerin Eugenia Baron zurecht. „Seit gefühlt 20 Jahren sehe ich Platte meines Schreibtisches wieder“, sagt Döring mit einem Schmunzeln. Doch nicht nur, weil die Arbeit bald geschafft ist, freut sie sich riesig. Sondern auch weil sie bald mehr Zeit für die Familie hat. „Ich habe keine Angst, dass mir ohne die Arbeit etwas fehlen wird“, sagt Döring. Zwar hätten ihr die Aufgaben im Rathaus viel Freude bereitet, aber es sei an der Zeit, aufzuhören. „Ich merke, dass ich nicht mehr so viel arbeiten kann wie früher. Ich bin auch langsamer geworden“, gesteht die 63-Jährige sich ein. Nicht nur ihrer Familie will sie künftig mehr Zeit widmen, sondern auch den Hobbys wie Wandern und Radfahren. „Ich werde mich bestimmt ehrenamtlich engagieren, aber habe noch nicht entschieden wo genau“, sagt Döring.

Als die Ostracherin vor über 40 Jahren ihren Dienst im Rathaus antrat, hatte die Gemeinde etwa 1800 Einwohner. Mit Eingemeindungen und Zuzügen wurden es im Lauf der Jahre rund 5000 mehr. An ihrem ersten Arbeitstag, dem 1. September 1972, hatte sie sich mit Lochkarten beschäftigt, die manuell gestanzt und zur Erfassung ins Rechenzentrum nach Ulm geschickt wurden, damit so ein Wählerverzeichnis für die damalige Bundestagswahl erstellt werden konnte. „Das war damals sehr modern. Heute funktioniert das alles hier am PC mit einigen Mausklicks“, sagt Döring. Als sie in der Ostracher Verwaltung eingestellt wurde, sollte sie zunächst liegengebliebene Arbeiten erledigen. „Es war immer so viel Arbeit da, dass ich bis heute geblieben bin.“ Nach ein paar Jahren übernahm sie die Kämmerei, übernahm im Februar 1989 Leitung des Hauptamtes – als erste Frau im Kreis Sigmaringen. „Für viele Männer war das unvorstellbar. Ich hatte auch immer das Gefühl, dass ich mich etwas mehr beweisen muss als meine männlichen Kollegen“, sagt die Ostarcherin. Sie hoffe aber, dass es ihr gelungen ist zu zeigen, dass Frau und Führungsposition kein Widerspruch seien.

Energisch gekämpft

Bürgermeister Christoph Schulz würdigte bei der Verabschiedung den dienstlichen Werdegang von Döring, aber auch ihr persönliches Wirken. Etwa habe sie energisch und erfolgreich für die Schulsozialarbeit gekämpft. „Es geht eine Ära zu Ende. Ostrach wird sich ohne Sie verändern“, sagte Schulz. Döring habe stets ein Gespür für das Zwischenmenschliche und die Sorgen der Bürger gehabt, auch als Personalchefin immer den richtigen Ton gefunden. Auch er persönlich schätze sie als gute Ratgeberin. Im Namen des Gemeinderates dankte Jörg Schmitt Döring für ihre Dienste. „Für Generationen von Gemeinderäten warst Du da und das haben wir als selbstverständlich hingenommen, das ist es aber bei Weitem nicht.“ Sie habe die Zusammenarbeit durch Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Fröhlichkeit und manchmal auch Strenge geprägt. Sigrid Weydemann vom Treff International dankte Döring für ihr besonderes Engagement als 1990 Spätaussiedler und Asylbewerber nach Ostrach kamen. „Es herrschte damals große Unsicherheit und Skepsis gegenüber diesen Menschen. Aber mit Sachlichkeit und Menschlichkeit hat Renate Döring beide Seiten miteinander verbunden.“

Döring dankte für die lobenden Worte und versicherte: „Ostrach war, ist und bleibt für mich die Nummer eins.“ Denn privat bleibt sie ihrer Heimatgemeinde treu und wird auch ihrer Nachfolgerin Eugenia Baron am 26. Mai im Hintergrund bei der Kommunalwahl helfen.