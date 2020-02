Ein ruhiges Plätzchen für den Wiedehopf

In Kooperation mit der Nabu-Gruppe für Mengen, Hohentengen, Scheer und Ostrach haben Schüler der 8. Klasse des Reinhold-Frank-Schulzentrums ostrach in den vergangenen Tagen Nistkästen speziell für den Wiedehopf gebaut. Diese Kästen sind insgesamt einiges größer als normale Nistkästen.

Der Wiedehopf ist eine der bedrohten Vogelarten. Man schätzt, dass es in Deutschland maximal noch 300 bis 450 Brutpaare gibt. Er nistet gerne in freien Landschaften, normalerweise in Hohlräumen von Hochstammbäumen. Er möchte in seinem Umfeld nicht gestört werden. Deshalb siedelt er sich abseits von Straßen und Wohnsiedlungen an. Der Wiedehopf ernährt sich von Käfern, Raupen, Engerlingen und Regenwürmern. Durch unsere intensiv und mit Pflanzenschutzmitteln bewirtschafteten Äcker und Weiden gehen ihm die Nahrungsgrundlagen immer mehr verloren. Für das Aufstellen von Nistkästen werden deshalb Plätze gesucht die landwirtschaftlich wenig genutzt werden.

Die Schüler haben mit ihrem Einsatz einen bemerkenswerten Einsatz für den Artenschutz erbracht und nebenher ihr handwerklichen Fähigkeiten erweitert.