Ein Feuerwerk der funkelnden Evergreens und Oldies

Auf ihren Konzertreisen durch Griechenland, Österreich, Polen und Deutschland gastierten die beiden Interpreten, der Tenor Sebastian Köchig und Michael Lörcher am Klavier, zum dritten Mal im Katholischen Pfarrsaal vor einem vollbesetzten Haus. Einmal mehr glänzten sie beim Neujahrskonzert der Reihe „Ostrach classic“ mit einer Auswahl beliebter und bekannter Film- und Schlagermelodien, die in den 50er-Jahren zum Teil so etwas wie einen Kultstatus im Laufe der Zeit erreicht haben.

Ihre Art und Weise des Vortragens glich einem Neujahrsfeuerwerk, in welchem die Evergreens und Oldies zum Leuchten gebracht wurden. Mit am hellsten erstrahlten bei diesem Konzert so unverwüstliche Titel wie die „Caprifischer“ oder „La Paloma“. Erste Bravo-Rufe und Lachsalven löste die „Hämmerchenpolka“ aus, bei der das Sparschwein kaputt gehauen wird.

Ein deutscher Schlager schaukelte sich im Jahre 1940 zu einem Welterfolg empor. Rudi Schuricke, seiner Zeit ein beliebter Sänger und Schauspieler, sang ihn: „Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt und vom Himmel die bleiche Sichel des Mondes blinkt“, das ist dann schon in der sogenannten leichten Muse, unter anderem in der Schlagerwelt, gehobenes Niveau und nur schwer zu toppen. Auch das Publikum im Pfarrsaal sah das genauso und sparte gleich zu Beginn des Konzerts nicht am Beifall. Auf dem Fuß folgte ein weiterer Klassiker dieses Genres, ein politischer Cha-Cha-Cha „Geh’n sie mit der Konjunktur, geh’n sie mit auf diese Tour“ – einer der Erfolgstitel des Hazy-Osterwald-Sextetts aus der Schweiz.

Die beiden Interpreten Köchig und Lörcher präsentieren sich ohne jeglichen technischen Schnickschnack, keine Mikrofone, ergo keine Verstärker – das fällt beim zweiten mal Hingucken angenehm auf. Über Hamburgs „Reeperbahn nachts um halb eins“ stachen die beiden Künstler in See mit den Schlagern „Nimm uns mit Kapitän auf die Reise“ sowie einem weiteren Klassiker „La Paloma ohe – Seemanns Braut ist die See“. Weiter ging die Seereise der Atlantikküste entlang zum Mittelmeer direkt nach Neapel „O mia bella Napoli“, der Tango aller Tangos einer ganzen Kriegs-Generation, die einst mit viel Gefühl tanzte und mit dieser unvergleichlichen Melodie Ablenkung suchte und erwachsen wurde.

Klare Stimme und Einfühlungsvermögen

Dann ging es ab in den Keller, in ein dunkles Gewölbe mit dunklen Gestalten. Mit sichtlichem Vergnügen interpretierten Sebastian Köchig mit seiner hellen und klaren Tenorstimme und Michael Lörcher am Klavier mit souveräner Präsenz und großartigem Einfühlungsvermögen den „Kriminaltango“. Damit verbindet man beinah traumwandlerisch das Hazy-Osterwald-Sextett. Nicht nur die knackige Musik ist es, die fasziniert, sondern auch der coole Text: „Und sie tanzten einen Tango, Jacky Brown und Baby Miller. Und er sagt ihr leise Baby, wenn ich austrink’ machst du dicht.“

Im Programmteil nach der Pause erklang ein Schlager des Schweizer Sängers, Schauspielers und Showmasters, den Vico Torriani 1960 kreierte, „Kalkutta liegt am Ganges“, getextet von Heinz Bradtke. Als einer der Höhepunkte erwies sich ganz überraschend „Die Zuckerpuppe aus der Bauchtanzgruppe“ mit der einst ein gewisser Bill Ramsey einen Dauerbrenner entfachte, der offensichtlich bis zum heutigen Tag seine urkomische Ausstrahlungskraft nicht verloren hat. Das Publikum quittierte diesen ausgezeichneten Vortrag mit Bravorufen. Zwei weitere Bill-Ramsey-Titel folgten auf dem Fuß, so „Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“ und „Pigalle, Pigalle, das ist die große Mausefalle mitten in Paris“. Am offiziellen Ende im Konzertprogramm stand „Ja, ja, der Chiantiwein, der lädt uns alle ein“, immer eine Herausforderung für jeden Tenor, denn es geht bei den Tonlagen in schwindelerregende Höhen. Dem Publikum gefiel es so gut, nicht zuletzt am prasselnden Applaus zu messen, dass das Duo drei Zugaben lieferte.