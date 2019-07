„Ein Fest der Freude“, so die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Klara Rundel in ihrer Ansprache, hat der katholische Kindergarten St. Pankratius am Sonntag gefeiert. Nach wechselvollen Jahren, in denen sogar die Schließung der Einrichtung zur Diskussion stand, ist der Kindergarten nach einer umfangreichen Um- und Anbaumaßnahme neu eröffnet worden.

Auf 360 Quadratmetern, davon 60 Quadratmeter Neubau, finden jetzt in einem modernen Kindergartengebäude zwei Regelkindergartengruppen und eine Gruppe für Kinder unter drei Jahren Platz. Ein Glücksfall sei es in diesem Fall gewesen, dass es manchmal eine Zeit brauche, bis bei der Kirche Pläne umgesetzt werden, berichtete Klara Rundel mit einem Schmunzeln. 2015 hatte der Gemeinderat nämlich noch beschlossen, den Anbau am Kindergarten nicht zu realisieren, eine Entscheidung die 2017 revidiert worden war, als der Bedarf an Krippenplätzen schlagartig zunahm.

Rund 330 000 Euro investierten die Kirche und die Gemeinde in die Baumaßnahme. Mehr als ursprünglich geplant, denn beim 50 Jahre alten Kindergartengebäude stellte sich während der Baumaßnahmen unerwarteter Renovierungsbedarf, beispielsweise bei der Elektrotechnik, heraus. „Eine finanzielle Kraftanstrengung für die Seelsorgeeinheit Ostrachtal, aber das sind uns eure Kinder wert“, machte Pfarrer Meinrad Huber deutlich. Er hatte den Festtag zuvor mit der Segnung und einem Gottesdienst eröffnet, in dem er unter dem Motto „Wunschbaum“ das Wohl der Kinder und deren Würde in den Mittelpunkt stellte.

Architekt Peter Isenburg aus Ostrach, in dessen Händen der Umbau lag, ließ die Bauzeit und die erforderlichen Maßnahmen Revue passieren. Im Frühjahr 2018 sei zunächst mit dem Erweiterungsbau, in den inzwischen die „Löwen“-Kinder eingezogen sind, begonnen worden. Nach dessen Fertigstellung erfolgte nach und nach die Renovierung aller bestehenden Räume.

Geschickte Raumaufteilung

Durch eine geschickte Raumaufteilung blieb sogar Platz für eine Bambinitoilette, einen zusätzlichen Intensivgruppenraum und einen Besprechungsraum für Teamsitzungen und Gespräche mit den Eltern. Schon im September 2018 konnte die Krippengruppe eröffnet werden, obwohl die Sanierungs- und Umbauarbeiten im Gebäude und im Freigelände, auf dem neu ein Spielplatz für Kleinkinder eingerichtet wurde, längst noch nicht abgeschlossen waren. „Bei laufendem Betrieb“, so berichtete Isenburg, wurde im Kindergarten gebaut. Eine große Herausforderung für die Erzieherinnen, denen sein ausdrücklicher Dank galt. Für die Kinder sei das Beobachten hoch interessant gewesen. Er und die Handwerker hätten auf der Baustelle so manche Kinderfrage beantworten müssen.

„Wir sind rundum zufrieden“, sagte Kindergartenleiterin Annette Rist. Sie freute sich am Sonntag nicht nur über das Gebäude, das mit seinen Farben und den vielen Fenstern eine tolle Wohlfühlatmosphäre schafft und modernsten Standards entspricht, sondern auch über das gelungene Fest, das viele Besucher anlockte.

Etliche Teller mit Mittagessen und später Kuchen wanderten über die Theke. Wie könnte es in einem Kindergarten anders sein, bot sich den kleinen Gästen jede Menge Abwechslung, sei es nun mit einem Spieleparcours, den Zaubertricks von „Mischter Toscana“, den neuen Spielgeräten im Freien oder den bewährten Spielsachen in Bau- und Puppenecke.