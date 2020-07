Dreiradfahrer mit 2,8 Promille unterwegs

Deutlich zu viel getrunken hatte ein Dreiradfahrer, den eine Polizeistreife am Sonntagabend gegen 22 Uhr in der Hauptstraße Ostrach kontrollierte, das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei hervor. Der 52 Jahre alte Fahrer fiel einer Polizeistreife aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf. Bei einem anschließenden Test stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von knapp 2,8 Promille fest. Der Fahrer musste die Beamten daraufhin zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung verblieb der Mann zur Beobachtung im Krankenhaus. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit zu.