Drei Verletzte nach Unfall beim Überholen

Ein Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten hat sich auf der Landesstraße 194 zwischen Ostrach und Pfullendorf ereignet. Beide Unfallbeteiligten fuhren laut Polizeibericht hintereinander in einer Kolonne in Richtung Pfullendorf. Der mutmaßliche Unfallverursacher wollte einen Überholvorgang einleiten, während er bereits von einem anderen Auto überholt wurde. Hierbei touchierten sich die beiden Fahrzeuge, das Überholende geriet ins Schleudern geriet und überschlug sich im Straßengraben. Dabei wurden der Autofahrer und seine zwei Beifahrer leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. An diesem Auto entstand durch den Unfall wirtschaftlicher Totalschaden, am Auto des Unfallverursachers entstanden circa 3000 Euro Sachschaden.