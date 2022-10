Dorfgemeinschaft Tafertsweiler veranstaltet Wave-Tanzworkshop

Im Rahmen ihres Freiräume-Projekts bietet die Dorfgemeinschaft Tafertsweiler am Freitag, 28. Oktober, von 19.30 bis 22 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus einen Tanzworkshop mit DJ Djoala an. Bei einer Wave steht das freie Tanzen ganz im Mittelpunkt. Dabei wird barfuß oder in Socken zu unterschiedlichen Rhythmen, Beats und Melodien getanzt. Der DJ legt Musik auf, die sich langsam zu einer immer größeren Welle (englisch Wave) auftürmt und dann wieder sanft abklingt.

Nach 90 Minuten gibt es ein gemütliches Chill-Out mit Tee und Knabbereien. Der Eintritt kostet acht Euro, ermäßigt sechs Euro. Es gibt nur eine Abendkasse.