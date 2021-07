Die Vierhaus Gruppe übernimmt die Firma Tegos

Die Vierhaus Gruppe hat zum 1. Juli die Mehrheit der Firma Tegos in Ostrach übernommen und baut somit ihre Position im Wachstumssegment Caravans aus. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Gleichzeitig zieht sich Peter Müller aus der operativen Geschäftsführung zurück und übergibt den Staffelstab an Rami Nassar. Müller wird das Unternehmen zukünftig als Berater unterstützen. Die nächste Generation der Familie Müller wird weiterhin Verantwortung im Unternehmen übernehmen und Minderheitsgesellschafter bleiben.

„Durch das starke Wachstum der letzten Jahre ist es notwendig geworden, Tegos auf neue Beine zu stellen und einen strategischen Partner an Bord zu holen“, so Peter Müller. Zusammen mit seiner Familie hat Müller erkannt, dass es notwendig ist, den Veränderungsprozess aktiv herbeizuführen und somit die Weichen für profitables Wachstum zu stellen. Mit der Vierhaus Gruppe konnte laut Müller ein idealer mittelständischer Partner gefunden werden, der den Markt sehr gut kennt und das Potenzial von Tegos schätzt. „Wir freuen uns, mit Tegos unsere Wachstumsstory in der Caravanbranche fortzuführen und auszubauen“, erklärt Arndt Vierhaus, der geschäftsführende Gesellschafter der Vierhaus Gruppe. Der Standort Ostrach ist für die Vierhaus Gruppe von wesentlicher Bedeutung, um weiterhin die logistischen Vorteile und die Nähe zu den Kunden sicherstellen zu können. Durch die aktuell starke Nachfrage nach Tegos Produkten sowie die positiven Marktprognosen für die nächsten Jahre, wird es nach wie vor einen hohen Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern geben. Ein Abbau von Mitarbeitern sei daher nicht vorgesehen.

Das Wachstum der letzten Jahre habe gezeigt, dass einige strukturelle und organisatorische Veränderungen notwendig sind. Daher werde gleichzeitig ein umfassendes Transformationsprogramm aufgesetzt und gestartet. „Wir werden Tegos für die zukünftigen Herausforderungen fit machen und als Teil der Vierhaus Gruppe unsere Marktposition weiter ausbauen – dabei werde ich meine langjährige operative Erfahrung als Integrations- und Change-Manager einbringen“, so Rami Nassar.

Die Vierhaus Gruppe ist ein mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Rees und einem Produktionsstandort in Uslar. Sie produziert und vertreibt seit über 100 Jahren Möbel und fungiert als Zulieferer für die Caravan Industrie mit Funktionsmechaniken für den Innenraum.