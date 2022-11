Die Tipps zum Wochenende für den Kreis Sigmaringen

Das kommende Wochenende steht fest im Zeichen der Jahreskonzerte unterschiedliche Kapellen. Im ganzen Kreis zeigen sie bei ihren Veranstaltungen, was sie drauf haben. Ihr Können stellen auch elf DJs unter Beweis, die am Samstag in Meßkirch an den Plattentellern stehen werden - denn es gibt wieder "Meßkirch tanzt!". Mehr fürs Auge dagegen gibt es gleich an zwei Tagen in Pfullendorf bei der Modellbahnausstellung. Das ist aber noch nicht alles, es ist noch ein bisschen mehr geboten. Als kleine Entscheidungshilfe hat die Redaktion den Veranstaltungskalender unter die Lupe genommen.

Kinder- und Jugendkino in Sigmaringen

Wann: Freitag, 18. November, 18 und 20.15 Uhr

Wo: Jugendhaus, Sigmaringen

Eintritt: kostenlos

Es ist wieder so weit. Am Freitag startet im Jugendhaus ab 18 Uhr das Kinder- und Jugendkino. Engagierte Jugendliche aus Sigmaringen organisieren laut einer Pressemitteilung gemeinsam mit der offenen Jugendarbeit ein Kinder- und Jugendkino. Der Kinderfilm startet um 18 Uhr und ab 20.15 Uhr folgt der Film für Jugendliche ab zwölf Jahren.

Bei der Filmauswahl dürfen sich die Zuschauer überraschen lassen. Da längere Zeit kein Kinder- und Jugendkino mehr stattfand, ist der Eintritt diesmal kostenlos. Verschiedene Snacks und Getränke wird es laut Angaben der Organisatoren günstig zu kaufen geben.

Musiknacht in Meßkirch

Wann: Samstag, 19. November, 21 Uhr (Einlass ab 20 Uhr)

Wo: Innenstadt, Meßkirch

Eintritt: Vorverkauf 10 Euro, Abendkasse 12 Euro

Am Samstag heißt es nach eine Zwangspause durch Corona wieder „Meßkirch tanzt!“. Bei der Musiknacht legen elf verschiedene DJs in elf verschiedenen Locations auf. Heißt als: Elf Partys, der Eintritt wird aber nur einmal fällig.

+++HIER finden Sie das komplette Programm von "Meßkirch tanzt!"+++

Jahreskonzert der Musikschule

Wann: Samstag, 19. November, 16 Uhr

Wo: Stadtforum, Bad Saulgau

Eintritt: Kostenlos

Das traditionelle Jahreskonzert findet dieses Jahr erstmals im Stadtforum statt. Die Atmosphäre und Akustik des schönen Saales ist ganz besonders für Musik geeignet, die ohne elektronische Verstärkung dargeboten wird. Wie in den vergangenen Jahren wird Bad Saulgaus Bürgermeisterin Doris Schröter besonders erfolgreiche jugendliche Musiker ehren.

Führung durchs Kunstmuseum Henselmann

Wann: Sonntag, 20. November, 14 bis 17 Uhr

Wo: Kunstmuseum Henselmann, Laiz

Eintritt: kostenlos

Am Sonntag öffnet das Kunstmuseum Henselmann in der Ablacherstr. 2 für interessierte Besucher seine Türen. Um 14.30 Uhr führt Mechthilde Schnitzer durch die Werke des Künstlerehepaares Josef und Marianne Henselmann. Skulpturen und Bilder werden in dem ehemaligen Siechen- und Leprosenhaus des Fürstentums Hohenzollern präsentiert. Viele Bilder sind Zeitzeugen aus Laiz.

Jahreskonzert Musikkapelle Inzigkofen

Wann: Samstag, 19. November, 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr)

Wo: Römerhalle, Inzigkofen

Eintritt: kostenlos

Das Motto der Musiker lautet in diesem Jahr „Alles ist Zahl“. Alle Stücke, die beim Jahreskonzert gespielt werden, haben demnach etwas mit einer Zahl zu tun - sei es, dass diese im Titel und im Text vorkommt - und verbinden das Motto, die Ouvertüre „Centuria“ oder die Stücke „Futuro 2000“ und „The final Countdown“ zu einem stimmigen Gesamtkonzept.

Wie der Verein mitteilt, haben sich alle 50 Musikerinnen und Musiker seit der Sommerpause intensiv auf das Konzert vorbereitet.

Modellbahn-Ausstellung in Pfullendorf

Wann: Samstag, 19. November und Sonntag, 20. November, jeweils von 10 bis 17 Uhr

Wo: Stadthalle, Pfullendorf

Eintritt: Erwachsene 5 Euro, Jugendliche 2 Euro, Kinder bis 6. Jahre frei

Der Modelleisenbahn-Club Pfullendorf veranstaltet am Wochenende in der Pfullendorfer Stadthalle ein Modellbahn-Ausstellung. Auf runde 700 Quadratmetern präsentieren die Clubmitglieder und Gäste die Welt der Modelleisenbahn.

Unter anderem bringt der MEV Landsberg am Lech seinen Epoche-1-Anlage mit, präsentiert ein Mann aus Bremen die Inselbahn Spiekeroog und zeigen Vereinsmitglieder ihre privaten Anlagen. Auch die Vereinsanlagen unterschiedlicher Spurweiten werden zu sehen sein. Neben Essen, Trinken und einer kleinen Börse soll es auch eine Tombola geben.

Hitparade trifft Jahreskonzert

Wann: Samstag, 19. November, 20 Uhr

Wo: Bürgerhaus, Rosna

Eintritt: kostenlos

Das Bürgerhaus in Rosna wird am Samstag zum Austragungsort des als Hitparade aufgezogenen Jahreskonzerts des Musikvereins Weithart. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause freuen sich die 35 Musiker, endlich wieder auf der Bühne stehen zu können. Unter der Leitung von Wolfgang Kugler wollen sie dem Publikum ein unterhaltsames Programm bieten, bei dem jeder Zuhörer auf seine Kosten kommen soll.