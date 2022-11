Die Tipps zum Wochenende für den Kreis Sigmaringen

Weniger zünftige Feste, dafür viel für Auge und Ohr. Dieses Wochenende gibt's unter anderem die letzte Chance, die Schattenwürfe von Josef Alexander Henselmann in Sigmaringen anzuschauen. Erstmals bietet sich dagegen die Möglichkeit, das neueste Theaterstück der Felsenpicker in Gutenstein zu sehen. Und wer lieber nur ein bisschen bummeln möchte, der ist am Samstag womöglich im Kloster ganz gut aufgehoben. Das ist aber noch nicht alles, es ist noch ein bisschen mehr geboten. Als kleine Entscheidungshilfe hat die Redaktion den Veranstaltungskalender unter die Lupe genommen.

Musiknacht in Bad Saulgau

Wann: Samstag, 12. November, ab 10 Uhr

Wo: verschiedene Locations, Bad Saulgau

Eintritt: Vorverkauf 9 Euro, Abendkasse 11 Euro, ermäßigt 7 Euro. Karten gibt's bei allen teilnehmende Locations und Restaurant Seestüble-Wagenhausen.

Acht Locations, acht DJs, acht Partys - ein Eintritt. Am Samstag kehrt die Musiknacht „Bad Saulgau tanzt“ nach zweijähriger Corona-Zwangspause zurück. Mit einem Eintritt erhalten Besucher und Besucherinnen Zugang zu allen teilnehmenden Locations. Von Hip-Hop bis Rock ist alles dabei.

+++ HIER finden Sie eine Übersicht der Partys +++

Herbstmarkt im Kloster Habsthal

Wann: Samstag, 12. November, 10 bis 16 Uhr

Wo: Kloster Habsthal

Eintritt: kostenlos

Das Kloster lädt zum Herbstmarkt ein - zu dem unter anderem auch ein großer Stoff- und Tuchmarkt gehört. Das ist aber lange nicht alles, zu erstehen gibt es nämlich auch Advents- und Weihnachtsartikel (Lebensmittel und Geschenke), Geschenkartikel aus Fell (artgerechte Tierhaltung) und antiquarische Bücher.

Einen Flohmarktstand gibt es auch, ebenso Verpflegung in Form von Punsch, Waffeln, Kaffee, Wurst und Wecken. Und, das darf nicht fehlen: Harfenspiel in der Klosterkirche.

Theater in Gutenstein

Wann: Samstag, 12. November, 19.30 Uhr (Einlass ab 18 Uhr)

Wo: Bürgerhaus Gutenstein,

Der Gutensteiner Theater- und Fasnetsverein Felsenpicker präsentiert seinen Gästen mit "Verhexte Hex" einen Schwank in drei Akten. Das Stück stammt aus der Feder von Ralph Wallner. Weitere Aufführungen sind geplant an den Samstagen, 19. und 26. November sowie an den Freitagen 18. und 25. November, jeweils um 19.30 Uhr im Bürgerhaus in Gutenstein. Für Essen und Trinken ist gesorgt.

+++ Mehr zum Projekt der Gutensteiner lesen Sie HIER +++

Zoff Voices in Schloss Meßkirch

Wann: Samstag, 12. November, 19.30 Uhr (Saal öffnet um 19 Uhr)

Wo: Festsaal Schloss Meßkirch

Eintritt: 19 Euro an der Abendkasse

Der Chor zoffvoices kommt zurück nach Meßkirch und präsentiert erneut chorale Popmusik mit Charme und Leidenschaft zu präsentieren. Der Abend im Schloss verspricht laut Mitteilung hörenswerte Frauenpower mit tollen Solistinnen und anspruchsvollen Arrangements unter der Interimslösung des Sängers und Pianisten Jürgen Waidele.

Zu hören gibt es Stücke wie „Something beautiful“, „Hijo de la luna“ oder „Lasse reden“ - mal mit Piano, mal a cappella. Mit dabei ist auch Jazzsaxofonist Arno Haas. Es wird also abwechslungsreich, weil das Repertoire mal jazzig, poppig und rockig daherkommt.

Letzte Chance auf "Schattenwürfe" in Sigmaringen

Wann: Samstag, 12. November, Sonntag, 13. November (10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr)bis 18 Uhr) und Sonntag, 6. November (10 bis 17 Uhr)

Wo: Alte Schule, Sigmaringen

Eintritt: kostenlos

Im Kulturzentrum in der Alten Schule in Sigmaringen gibt's am Sonntag die letzte Chance, einen Blick in die Ausstellung „Schattenwürfe“ zu werfen. Darin werden Bilder und Werke der aufwühlenden Jetzt-Zeit geschuldeten Schaffensperiode des freischaffenden Bildhauers und Künstlers Josef Alexander Henselmann gezeigt.