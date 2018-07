Die Gemeinschaft ist klein, getrennt und trotzdem sehr lebendig

„Das ist so wie ein evangelisches Beffchen“, sagt Pfarrer Walter Schwaiger zur Erklärung der evangelischen Kirchengemeinde Ostrach-Wald und lacht, weil er wohl die doppelte Verblüffung ahnt, die aus den Augen seines Gesprächspartners sprechen. Denn das „Beffchen“ ist die weiße Zierde um den Hals des Geistlichen, die dann an der Brust auseinanderläuft – etwa so wie von Sigmaringen aus in zwei kleinen Schenkeln die beiden Teile der Kirchengemeinde Ostrach/Wald und dazwischen liegt Pfullendorf.

In der Struktur der evangelischen Kirchen spiegelt sich die Zerrissenheit der politischen Landschaft des süddeutschen Raums vor der Gründung des Deutschen Reichs wider. Die freie Reichstadt Pfullendorf wurde 1805 Baden zugeschlagen und gehört deshalb heute zur evangelischen Landeskirche Baden. Die hohenzollerische Landeskirche schloss sich 1950 der württembergischen Landeskirche an. Die Struktur neuer evangelischen Kirchengemeinden in Oberschwaben in den 50’er Jahren wie in Ostrach folgte dem Muster. Bedingt durch die Flüchtlinge aus dem Osten wurde die Zahl der evangelischen Christen in kleinen Gemeinden so groß, um eigene Kirchengemeinden zu bilden. Ostrach und Wald, historisch zu Hohenzollern gehörend, kamen deshalb als eine Kirchengemeinde zusammen. Selbst die evangelische Kirchengemeinde in Pfullendorf ist da „alt“. Die Christuskirche in Pfullendorf feierte 2010 ihr 100-jähriges Kirchweihjubiläum – die evangelische Kirche in Ostrach wurde erst in den 50-erJahren gebaut.

Dass die Kirche samt Pfarrhaus in Ostrach und nicht Wald gebaut wurde, hat auch historische Gründe – Ostrach entwickelte sich schlicht von der Einwohnerzahl her besser als Wald. Rund 250 evangelischen Christen in Wald stehen rund 1000 in Ostrach gegenüber. In Wald gibt es keine eigene evangelische Kirche. Gottesdienst wird im Kapitelsaal der katholischen Klosterkirche St. Bernhard gefeiert.

Denn das Miteinander in der Ökumene klappt in Ostrach wie Wald bestens. In Ostrach wird an diesem Wochenende gemeinsam Kirchentag gefeiert. „Wir haben ein sehr freundschaftliches Verhältnis zueinander“, sagt Pfarrer Walter Schwaiger. Und als es in Wald im letzten Jahr seit langem wieder eine eigene Konfirmandengruppe gab, wurde in der Klosterkirche St. Bernhard gefeiert.

Für Pfarrer Schwaiger selbst – von einem Gottesdienst in Ostrach sind es im Anschluss an den in Wald 20 Kilometer Fahrtzeit – hat die Arbeit seinen besonderen Reiz. Denn in so kleinen, noch relativ jungen evangelischen Gemeinden beteiligt sich, „wer sich für die evangelische Kirche interessiert“.