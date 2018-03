Diapasón singt in Ostracher Pfarrkirche

Das Ravensburger Vokalensemble Diapasón präsentiert in seiner neuen Konzertreihe Vokalmusik zur Passionszeit und lässt Vertonungen der Klagelieder Jeremias erklingen. Am Sonntag, 25. März, tritt das Ensemble um 19 Uhr in der Katholischen Pfarrkirche in Ostrach auf.

Noch lange bevor die großen Passionen die vorösterliche Zeit musikalisch dominierten, befassten sich Christen mit einer besonderen Stelle des Alten Testaments: den Klageliedern Jeremias. Sie führen in die Zeit der Verzweiflung und der Finsternis nach der Zerstörung Jerusalems und der Vertreibung vieler Juden durch Nebukadnezars Heere im Jahr 587 von Christus zurück. Sie sind, gemeinsam mit den Responsorien, die die Passionsgeschichte aus dem Neuen Testament erzählen, der zentrale liturgische Text der katholischen Kirche zur Karwoche.

Im Konzert werden zwei der Klagelieder vorgestellt, eines von Thomas Tallis (1505-1585) und eines von Tomás Luis de Victoria (1548-1611). Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Ein weiteres Konzert ist am Montag, 26. März, um 19 Uhr in der evangelischen Stadtkirche Ravensburg im Rahmen der musikalischen Vesper in der Karwoche. In den acht Jahren seines Bestehens hat sich das Ravensburger Vokalensemble Diapasón nach eigenen Angaben als feste Größe in der Kulturlandschaft Oberschwabens etabliert. Die sieben Mitglieder haben sich insbesondere auf die geistliche und weltliche Vokalmusik der Renaissance und des Barock, also des 16. und 17. Jahrhunderts, spezialisiert.