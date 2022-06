Der Verein Vipingo und seine Projekte in Kenia

Die Mitglieder vom Vipingo Verein in Ostrach haben sich am 22. Mai zur Jahreshauptversammlung getroffen. Der 1. VorsitzendeDietmar Rusch begrüßte die anwesenden Mitglieder und ging zur Tagesordnung über. Die Sitzung hatte in diesem Jahr aber einige Ausnahmen. Da Corona-bedingt keine Versammlungen abgehalten werden durften und standen somit gleich drei Mitgliederversammlungen für das Jahr 2019, 2020 und 2021 an.

Im Jahr 2021 hatte der Verein beschlossen, wieder einen Brunnen zu errichten. Diesmal wurde der Brunnen im Dorf Jumbaruins in Kenia errichtet. Geschätzte 150 Familien können sich nun täglich mit Frischwasser versorgen und die Kinder haben nun Zeit anstelle von Wasser zu holen, eine Schule zu besuchen. Johnson Kambi ist 42 Jahre alt, er ist der Organisator vor Ort beim Bau des Brunnen. Er ist in diesem Ort aufgewachsen und kennt sich in der Region sehr gut aus.

Einen Laptop pro Schulkind versprach Kenias Präsident Uhuru Kenyatta in seiner Wahlkampfkampagne Anfang 2013. Ganze 300 Millionen US-Dollar wollte er sich das kosten lassen. Passiert ist seitdem wenig. Nun war es an der Zeit, in der Future Hope Montessori School zehn neue Computer anzuschaffen, damit die Schüler ihr Lernpensum halten und steigern können. Jedes Jahr findet zwischen den Schulen ein spannender Wettkampf um die höchsten Punktzahlen im nationalen Wettbewerb statt. Die Medien berichten ausführlich mit Homestories über die stolzen Sieger und Siegerinnen. Die Future Hope Montessori School ist eine der Schulen mit den höchsten Punktzahlen im Land.

Allerdings konnte der Verein auch in diesem Jahr wegen Corona und Grundstücksbeurkundung noch nicht mit einem Neubau dort beginnen. Dazu kam das Problem, dass die staatlichen Vermessungsingenieure das Baugrundstück irrtümlich mit dem Land der öffentlichen Grundschule, die neben dem Baugrundstück angrenzt, zusammengefasst haben. Nun musste das Land neu vermessen werden und es verging wieder einige Zeit bis die neue Grundstücksurkunde vorlag. Das warten geht weiter, denn nun konnte die Baugenehmigung wieder beantragt werden. Der Verein hofft 2022 mit dem Bau beginnen zu können.

Die komplette Vorstandschaft vom Vipingo Verein wurde von den anwesenden Mitglieder einstimmig entlastet und somit konnte neu gewählt werden. Die bisherige Vorstandschaft wurde einstimmig wieder gewählt. 1. Vorsitzender Dietmar Rusch, 2. Vorsitzender Kalle Eberhardt, Kassiererin Petra Tobey, Schriftführer Günter Hermann, Kassenprüfer Andreas Mockenhaupt und Johanna Fularczyk. Beisitzer Hans-Peter Fularczyk, Iris Rusch und Roland Weisshaupt.