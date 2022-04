Der Turnverein Ostrach zieht Bilanz und feiert 110-jähriges Jubiläum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Turnverein Ostrach hielt am 18. März in der Buchbühlhalle seine Hauptversammlung für das Sportjahr 2021 ab unter Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln und eines Hygienekonzepts. Die Vorsitzende Herta Zimmermann eröffnete die Versammlung und begrüßte die anwesenden Mitglieder, Ehrenmitglieder und Ehrengäste, namentlich den stellvertretenden Bürgermeister Alfred Stecher und den Vorsitzenden des Sportkreis Sigmaringen Thomas Zwick.

Ganz zu Anfang wies sie auf ein besonderes Jubiläum hin: am 15. März 1912 war die Geburtsstunde des Turnverein Ostrach. Er ist dieser Tage 110 Jahre alt geworden. „110 Jahre Höhen und Tiefen. Wir Heutigen tragen Verantwortung für einen Traditionsverein. Unsere Aufgabe ist, den TVO kurzfristig, mittelfristig und langfristig so aufzustellen, dass der Verein sicher in die Zukunft geführt wird. Das ist nicht nur Aufgabe des Vorstandes. Es verlangt Engagement und Einsatzbereitschaft und von uns allen – von den Abteilungsleitern, den Übungsleitern und von allen Mitgliedern. Das sind wir den Gründervätern schuldig“, so Herta Zimmermann.

Nach der Totenehrung berichtete sie über das Vereinsjahr 2021, das wiederum ganz im Zeichen von Corona stand. Die Unterbrechung war lang. Erst seit dem Sommer war Sport unter Beachtung der Hygienekonzepte und Auflagen wieder möglich. Noch gab es keinen kompletten Wiedereinstieg in den Trainingsbetrieb. Nicht alle Gruppen überstanden den Lockdown unbeschadet. Das Jugendturnen männlich konzentriert sich derzeit auf eine Übungseinheit in der Woche. Die Corona-Pandemie und weitere Gründe führten dazu, dass nach dem Ausscheiden der bisherigen langjährigen und erfahrenen Übungsleiterin eine Frauenturngruppe und die Seniorengruppe 65 plus derzeit nicht weitergeführt werden. Das Kinderturnen Fit mit Spaß verlor ebenfalls eine langjährige und erfahrene Übungsleiterin. Hoffnung macht, dass für den Fortbestand dieser Kindergruppe am Montag und der Turn Minis am Dienstag eine Lösung gefunden werden konnte. Leichtathletik hat sich nach den Herbstferien neu formiert und feiert ein glanzvolles Comeback. Für 65 plus wird nach einer Lösung gesucht.

Ein herzliches Dankeschön galt allen Abteilungsleitern und Abteilungsleiterinnen, allen Übungsleitern und Übungsleiterinnen ebenso allen, die sich in diesen schwierigen Zeiten an welcher Stelle auch immer im Verein eingebracht haben. Sie sind das Rückgrat und das Aushängeschild des Vereins. Sie alle und ihr unglaubliches Engagement haben einen wesentlichen Anteil daran, dass die Mitglieder dem Verein die Treue auch in schwierigen Zeiten gehalten haben.