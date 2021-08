Der Turnverein Ostrach zieht Bilanz für zwei Vereinsjahre

Vereinsnadel für zehn Jahre ehrenamtliche Tätigkeit mit der Ehrennadel in Bronze: Kristina Klein, Hildegard Steinhart

Der Turnverein Ostrach hat kürzlich in der Buchbühlhalle seine ordentliche Hauptversammlung abgehalten. Da Corona-bedingt im vergangenen Jahr keine Hauptversammlung stattfinden konnte, war die Tagesordnung entsprechend umfangreich und lang, denn sie umfasste die Vereinsjahre 2019 und 2020, heißt es in einer Pressemitteilung der Sportler.

Der Verein hat rund 1000 Mitglieder, davon etwa ein Drittel Kinder und Jugendliche. Aufgrund der Pandemie musste das Vereinsleben zeitweise ganz zurückgefahren werden. Laufender Übungsbetrieb, Turniere und Wettkämpfe konnten nicht stattfinden. Erst in den vergangenen Wochen ergaben sich nach langer Zeit wieder Lockerungen und so war, unter Beachtung der Hygienekonzepte, Sport wieder möglich, was einzelne Gruppen auch genutzt haben.

Trotz Corona konnte Dank umsichtiger Wirtschaftsführung von positiven Kassenständen berichtet werden. Bürgermeister Christoph Schulz dankte dem TVO für die gute Zusammenarbeit. Zu dem was möglich war, hätten alle Funktionäre des Vereins ihr Möglichstes gegeben. Er nahm für beide Jahre die Entlastung der Vorstandsmitglieder vor, die einstimmig erfolgte.

Im weiteren Verlauf der Versammlungen wurden Beschlüsse herbeigeführt zur Genehmigung der Reduzierung des Mitgliedsbeitrages für das Jahr 2020, zur Satzungsänderung, zur Änderung der Vereinsordnung, zur Änderung der Beitragsordnung, zur Änderung der Reisekostenordnung und zur Anhebung der Ehrenamtspauschale.

Bei den Ehrungen stand die Verabschiedung der Vorsitzenden Elfriede Schöb im Vordergrund. Aus gesundheitlichen und aus persönlichen Gründen hatte sie im Oktober 2020 ihr Amt niedergelegt. Seit 1978 ist Elfriede Schöb das Gesicht des Turnvereins. Mit Herzblut und viel Engagement hat sie sich stets für den TVO eingesetzt.

Als Funktionärin an vorderster Front tritt Elfriede Schöb zwar zurück, als erfahrene Übungsleiterin bleibt sie dem Verein aber weiterhin erhalten. Daneben scheiden die Schriftführerin Sabine Schwarz und die Kassiererin Marisa Reck aus ihrem Amt aus.

Nach dem Ausscheiden von Elfriede Schöb übernahm Bettina Stehle den kommissarischen Vorsitz. Sowohl die stellvertretende Vorsitzende Herta Zimmermann als auch Bürgermeister Schulz bedankten sich ausdrücklich bei ihr, dass sie diese nicht leichte Aufgabe in schwieriger Coronazeit übernommen hat.

Aus beruflichen und privaten Gründen kandidierte Bettina Stehle jedoch nicht für das Amt derVorsitzenden. Sie bleibt im Vorstand des Vereins aber weiterhin als stellvertretende Vorsitzende erhalten. Zur Wahl der Ersten Vorsitzenden kandidierte Herta Zimmermann; die Versammlung schenkte ihr mit überwältigender Mehrheit ihr Vertrauen.

Die anstehenden Wahlen ergaben folgende Veränderungen: Vorsitzende ist Herta Zimmermann, ihre Stellvertretung übernehmen Bettina Stehle und Susann Wehner. Kassiererin ist Anna Lena Beck, als Stellvertreterin wurde Jenny Löffler bestellt. Schriftführerin ist Sandra Maier, Beisitzer Jonas Strobel und Martin Kober. Den Posten der Kassenprüfer übernehmen Tobias Niess und Kathrin Morschheuser.