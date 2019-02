Der Schultes muss zum Grillen einladen

Die Narren haben die Herrschaft in Ostrach übernommen und Bürgermeister Christoph Schulz am Donnerstag abgesetzt. Der war zwar weiß wie die Unschuld gekleidet, doch das half ihm nichts: Mehrerer Vergehen hatte sich der Rathaus-chef schuldig gemacht.

„Ein Engel ist er wahrlich nicht“, stellte der Ankläger (Robert Wellisch) fest. Einer von mehreren Anklagepunkten: Schulleiter Oliver Paul habe mit dem Elektroauto der Gemeinde fahren wollen und dieses gebucht – doch der Bürgermeister hatte sich dessen bemächtigt. „Der Schultes war damit weggefahren“, empörte sich der Ankläger. „Und der Rektor konnte wieder keinen Sprit sparen.“

Bereits im vergangenen Jahr war der Bürgermeister vom Narrengericht der Bauzemeckzunft verurteilt worden. Doch die Strafe – die Rathausmitarbeiter zu Kaffee und Kuchen auf dem Bannwaldturm einzuladen – habe Schulz immer noch nicht verbüßt. „Dies wurde nicht eingelöst“, sagte der Ankläger, und dies war dann der Hauptanklagepunkt des diesjährigen Prozesses.

Pfarrer Meinrad Huber war der Verteidiger des angeklagten Bürgermeisters. „Vielleicht ist er im Ort zu einem Neunziger-Geburtstag gefahren“, brachte Huber als Verteidigung vor, warum Schulz das Elektroauto genommen hatte. Der Verteidiger war sich im Klaren, dass seine Verteidigungsrede dem Angeklagten nicht viel half: „Hohes Gericht, ich ahne es, mein Beistand wird dem Schultes nicht viel nutzen.“

Der Kerker droht

Der Richter (Gerhard Locher) setzte schon zur Urteilsverkündung an, doch da verschaffte sich der Angeklagte noch das Wort. „Ich will selber noch etwas sagen“, so Schulz, als Petrus verkleidet. „Kaffee und Kuchen im Bauzemeck-Gebiet ist gegen die Regeln im Naturschutzgebiet“, erklärte er, warum er die letztjährige Strafe des Gerichts nicht ausgeführt hatte. Und überhaupt: „Der Bauze tut nur Lügen verkünden.“ Der Richter sprach dann das Urteil. „Zum Grillen am Zunftheim muss er laden“, und zwar die Rathausmitarbeiter und die Zunfträte, an einem schönen Sommertag. Sollte der Schultes die Strafe wieder nicht verbüßen, werde er nächstes Jahr im Kerker eingesperrt. Im Anschluss an die Bürgermeister-Absetzung wurde der Narrenbaum gesetzt, die Musiker des Musikvereins Ostrach spielten dazu auf.