Der Adventsmarkt im Kloster Habsthal entfällt

Der Vorstand des Fördervereines Kloster Habsthal hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, dass der für den 24. November geplante Adventsmarkt Kloster Habsthal in diesem Jahr nicht stattfindet. „Der Aufwand für den Auf- und Abbau der Markthütten und der Räume im Kloster sowie die Durchführung des Markttages kann in diesem Jahr von den Helfern des Fördervereines nicht erbracht werden“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Stattdessen wird zum selben Termin, also am 24. November, ein erweiterter Thementag des Klosterladens in Habsthal angeboten, der mit deutlich weniger Aufwand zu realisieren ist. Ob im nächsten Jahr der Adventsmarkt wieder in seiner bisherigen Form stattfinden kann, ist derzeit noch offen.