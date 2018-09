„Dank des Arbeitskreises konnten wir Fuß fassen“

Schon am frühen Morgen ist es am Freitag es auf dem Herbert-Barth-Platz in Ostrach deutlich lebhafter zugegangen als an anderen Wochenmarkttagen. Das hatte seinen Grund: Den bundesweiten Flüchtlingstag nahm der Arbeitskreis Ostrach „Treff International“ zum Anlass, auf dem Markt auf seine Arbeit aufmerksam zu machen und um weitere Mitstreiter zu werben.

Die Botschafter waren neben den Mitgliedern des Arbeitskreises um Sigrid Weydemann und die Integrationsbeauftragte der Gemeinden Ostrach und Meßkirch, Martina Eisele vor allem die vom Arbeitskreis Betreuten selbst. In aller Frühe wurden Stände, Informationstafeln und Bistrotische aufgebaut und vor allem die vielfältigen Speisen vom syrischen Tabuleh über gefüllte Weinblätter und dem türkischen Bulgur-Salat bis zur Baklava, einer feinen Süßspeise aus Blätterteig, Pistazien und Orangenblütenwasser vorbereitet. Zur Eröffnung hatten sich die Schüler der 1. und 2. Grundschulklasse der Reinhold-Frank-Schule eingefunden, um die Aktiven am Stand mit einem musikalischen Morgengruß in drei Sprachen zu erfreuen. „Wir wollen die Aktion mit unserem Auftritt unterstützen, aber auch signalisieren, wie sehr wir die ausländischen Mitschüler und ihre Eltern schätzen“ so die Lehrerin Nadja Focht.

Wie sehr die Arbeit des Arbeitskreises, der vor 28 Jahren von Sigrid Weydemann und einigen Mitstreitern gegründet worden war, sich positiv entwickelt hat, ließ sich erahnen. „Das Wir gewinnt bei uns!“ war die Botschaft. Weydemann machte bei ihrem Rückblick deutlich, dass von Anfang an nicht nur eine spezielle Zielgruppe wie Asylbewerber, Aussiedler oder aktuell die Flüchtlinge aus den Krisengebieten der Welt im Fokus der Betreuung standen, sondern der vom Arbeitskreis eingerichtete „Treff International“ für alle ratsuchenden ausländischen Mitbürgern offen stand und steht. So ist es bei den wöchentlichen Treffen am Donnerstagabend ein bunte Mischung an Nationalitäten wie Kurden, Syrer, Gambier aber auch Kasachen und Südkoreaner anwesend. Vielfältig sind auch die Bedürfnisse, die von der Unterstützung mit Kleidung und bei der Suche nach Wohnraum bis hin zur Betreuung bei der Arbeitsplatzsuche reichen. Dass von Anfang an Hilfe zur Selbsthilfe das Credo ist, sieht Sigrid Weydemann mit als ein Geheimnis der erfolgreichen Arbeit zur Integration.

„Wir leben gerne in Ostrach, die Leute sind sehr nett und hilfsbereit“ sagt Rania Omran, die mit ihrem Mann und den beiden Kindern über den Libanon 2015 nach Deutschland flüchtete und seit 18 Monaten in Ostrach wohnt, wo ihr Mann bei Uhltronix in Unterweiler als Programmierer tätig ist. Insbesondere am Anfang aber auch heute noch ist der donnerstägliche Treff wichtig, um Rat und Hilfe bei Alltagsthemen, wie Schule, Kindergarten aber auch rechtliche Fragen zu bekommen.

Längst von der Nehmenden zur Gebenden geworden ist Besime Tekin, die 1993 als 12-Jährige mit ihren Eltern nach Ostrach kam. Als Kurden blieb der Familie nur die Flucht um den Repressalien zu entgehen. „Wir sind in Ostrach angekommen, bekamen eine Wohnung zugewiesen, standen dann aber ohne Deutschkenntnisse sehr hilflos da. Dank der Hilfe des Arbeitskreises haben wir dann Fuß fassen können“ sagt sie. Mittlerweile hat sie eine eigene Familie, ist Friseuermeisterin und hat einen eigenen kleinen Salon in ihrem Haus.Sie engagiert sich im Arbeitskreis als Dolmetscherin und universelle Helferin. „Ich möchte damit all das zurückgeben, was wir selber an Gutem erfahren haben.“

Wie wertvoll diese langjährige Arbeit und die daraus resultierende Erfahrung im Umgang mit Fremden ist, sieht auch Bürgermeister Christoph Schulz. Es habe sich als Vorteil erwiesen, dass der Arbeitskreis schon seit 1992 existiert und es professionelle Strukturen gibt.