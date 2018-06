Dakar-Sieger legt Stopp in Ostrach ein

Außergewöhnlicher Besuch in Ostrach: Am kommenden Samstag, 25. Februar, legt der Lastwagen, der die Rallye Dakar in Südamerika gewonnen hat, einen Halt in Ostrach ein. Das Team Kamaz Master ist derzeit unterwegs in die Heimatstadt Naberechnye Chelny in Russland. Während die anderen Fahrzeuge in einer Kolonne auf direktem Weg von einem Seehafen in Frankreich nach zum Hafen nach Travemünde fährt, macht der Fahrer Vladimir Rybakov mit dem Gewinner-Lastwagen einen Abstecher nach Ostrach. Es wird der einzige Stopp in Deutschland sein.

Zustande gekommen ist der Besuch über private Kontakte. Das Rallye-Team wird unter anderem vom Automobilzulieferer Borg Warner gesponsert, der ein Werk in Markdorf hat. „Im November ist das Rallye-Team auf dem Weg nach Südamerika schon bei uns in Markdorf vorbeigekommen“, sagt Juri Bitz, der bei Borg Warner unter anderem für die Betreuung des Teams zuständig ist. Bei dieser Gelegenheit wurde es von der Firma mit Ersatzteilen versorgt. „Normalerweise wäre das Team auf dem Rückweg nochmal bei uns vorbeigekommen um neue Bauteile für weitere Testzwecke abzuholen. Aber am Samstag haben wir zu“, sagt er. Also habe man eine Alternative gesucht. Über private Verbindungen sei man auf Ostrach gekommen.

Fahrer und Lastwagen werden am Samstag von 12 bis 13 Uhr auf dem Herbert-Barth-Platz sein, Vladimir Rybakov wird Autogramme geben. Von 14 bis 17 Uhr steht der Truck auf dem Parkplatz beim ehemaligen Gasthaus Brücke. Rybakov ist einer der Teamfahrer, die bei der Rallye Dakar in der Kategorie Lastwagen den ersten Platz belegt haben. Die Rallye hat vom 2. bis zum 14. Januar in Südamerika stattgefunden. „Das Team Kamaz Master ist zum 14. Mal Dakar-Sieger geworden“, sagt Juri Bitz. „Dabei hatten sie sehr starke Wettbewerber, zum Beispiel aus Holland und aus der Tschechei.“

8800 Kilometer in zwölf Etappen

Die Teams mussten sich über zwölf Etappen auf 8800 Kilometern gegen ihre Konkurrenz behaupten. Die Strecke führte durch unwegsames Gelände, über Berge, durch Täler und Wüsten. Die Route führte durch die Länder Paraguay, Argentinien und Bolivien. „Bis zuletzt war es ein sehr spannendes Rennen. Die Teams lagen nach 8800 Kilometern nur wenige Minuten auseinander“, heißt es in der Pressemitteilung, in der der Halt in Ostrach angekündigt wird.

„Ein Team besteht aus drei Rennfahrzeugen und einem technischen Begleitfahrzeug“, berichtet Juri Bitz, der die Kamaz Master seit 15 Jahren betreut. In einem Fahrzeug sitzen jeweils ein Pilot, ein Co-Pilot und ein Mechaniker. Doch das ist noch lange nicht alles: Zur Ausstattung gehören zum Beispiel noch eine mobile Werkstatt, eine Feldküche und eigene Schlafmöglichkeiten. „Den Biwak-Platz bieten die Organisatoren an, aber die Kamaz Master verpflegen sich während der Rallye selbst“, sagt Bitz.

Bis Sonntag früh wird Vladimir Rybakov in Ostrach bleiben. Dann macht er sich mit dem Lastwagen auf den Weg nach Travemünde. Unterwegs will er die Kolonne wieder einholen. Von Travemünde setzt das Team über nach Finnland, um von dort aus die restlichen Kilometer nach Naberechnye Chelny zu fahren.