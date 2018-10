Chor singt im Jubiläumsjahr auch in Ostrach

Der Gospelchor Living Voices gibt im 25. Jahr seines Bestehens auch in der Kirche St. Pankratius in Ostrach ein Konzert. Dieses findet am Sonntag, 21. Oktober, um 18 Uhr statt. Der Chor besteht aus Sängern unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Temperamente, die die Liebe zur Musik, zum Gospel, zum Singen und zur Gemeinschaft verbindet. Im Laufe der Jahre haben sie sich zu einem facettenreichen Chor entwickelt.

Die Living Voices feiern ihr 25-jähriges Bestehen. Das Jahr hat der Chor mit einer besonderen Chorreise nach Bulgarien begonnen, bei dem auch zwei Konzerte stattfanden und ein Gottesdienst mitgestaltet wurde. In Ostrach werden die Sänger von einer kleinen Band mit Martin Schidlo aus Münsingen am Schlagzeug und Ekki Heim aus Dusslingen am Bass begleitet. Pianist und musikalischer Leiter ist Anton Roggenstein, studierter Jazz-, Schul- und Kirchenmusiker und Preisträger verschiedener Wettbewerbe. Neben seiner Chor- und Konzerttätigkeit ist er zudem Pianist am Landestheater Tübingen und dort zuständig für den Bereich Chor. Bei dem etwa einstündigen Programm können sich die Zuhörer auf eine breit gefächerte Auswahl an Stücken freuen. Der ist Eintritt frei, um Spenden wird gebeten.