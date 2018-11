Cello trifft Klavier

Die Konzertreihe „Ostrach Classic“ geht am Sonntag, 18. November, in die nächste Runde. Im Pfarrheim Ostrach sind dann ab 17 Uhr Cellistin Chihiro Saito vom Lotus-String-Quartett und Pianistin Sabine Sauer, Dozentin an der Musikhochschule in Stuttgart, zu Gast – zwei hochrangige Musikerinnen, die Werke für Cello und Klavier von Bach, Fauré und Beethoven präsentieren werden. Auf dem Programm steht beispielsweise Johann Sebastian Bachs Sonate D-Dur BWV 1028. Außerdem werden Gabriel Faurés Deuxième Sonate opus 117 und Ludwig van Beethovens Sonate A-Dur opus 69 zu hören sein.

Chihiro Saito studierte an der Tokio University of Fine Arts and Music sowie in der Solistenklasse an der staatlichen Musikhochschule in Stuttgart bei Yasushi Horie, Raine Flashot und Peter Buck. Sie besuchte Meisterkurse bei David Geringas, Philipp Mueller und Daniel Shafran. An der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main studierte sie Barockcello bei Professorin Kristin von der Goltz.

Chihiro Saito gewann mehrere Preise, unter anderem den Ataka-Preis an der Tokyo University of Fine Arts and Music, die Japan music competition, die Japan chambermusic competition und die Vega competition. Außerdem errang sie als Mitglied des Lotus-Quartetts Preise bei Wettbewerben in München, dem G.B.Viotti Concorso Internazional Musica, Premio Paolo Borciani sowie den Menuhin-Preis beim London International Stringquartet-Wettbewerb. Saito spielte Solokonzerte mit dem Orchester der Tokyo University of Fine Arts and Music, dem Tokyo Junior Orchester, dem Tokyo City Philharmonic Orchestra, den Stuttgarter Philharmonikern und dem Stuttgarter Kammerorchester. Sie gastierte unter anderem beim Braunschweiger Kammermusik-Podium, dem Davos International Musicfestival, bei den Kissinger Sommerspielen, dem renommierten Luzern-Festival sowie bei den Festspielen am Ludwigsburger Schloss, den Mecklenburg-Vorpommern Festspielen, der Mosel Festwoche, dem Rheingau-Musikfestival, dem Schleswig Holstein-Musikfestival und den Schwetzinger Festspielen.

Sabine Sauer ist Lehrbeauftragte für Klavier an der Musikhochschule Stuttgart. Ihre Konzerttätigkeit als Solistin, Liedbegleiterin und Kammermusikerin führte sie in mehrere Länder Europas und nach Brasilien. Unter anderem trat sie bei den Salzburger Festspielen im Concertgebouw-Orchester Amsterdam unter der Leitung von Pierre Boulez auf. Gemeinsam mit Solisten des Concertgebouw-Orchesters konzertierte sie im vergangenen Jahr beim Bach-Festival auf Gran Canaria. Ihre Ausbildung erhielt sie bei den Professoren Paul Buck und Shoshana Rudiakov in Stuttgart sowie bei Professor Heinz Medjimorec in Wien. Ein besonderes Anliegen ist ihr die Aufführung zeitgenössischer Musik. So widmete sie sich der Uraufführung und CD-Einspielung von Werken ihres Mannes Jürgen Essl. Bei der International Summer Academy of Music (ISAM) in Ochsenhausen betreut sie alljährlich die Einstudierung neuer Werke der Kompositionsklassen und spielt zahlreiche Uraufführungen.