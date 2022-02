BWO Energie senkt Wärmepreis um 30 Prozent

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die BWO Energie e.G. (Energie für Burgweiler, Waldbeuren und Ochsenbach) hielt jüngst die Generalversammlung für die Jahre 2019 und 2020 Corona-konform in der Riedhalle Burgweiler ab.

Nach Eröffnung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden Thomas Huttner und dessen Bericht folgte der Bericht des Vorstandes Georg Rumpel. Die Bilanzen für 2019 (GV wegen Corona ausgefallen) und 2020 hat Vorstand Erwin Rock vorgetragen und erläutert. Danach wurde über die Verwendung der Jahresergebnisse abgestimmt. Die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat übernahm Ortsvorsteher Matthias Seitz.

Georg Rumpel hat anschließend über den Ausbau des Nahwärmenetzes im Neubaugebiet Sonnenbühl berichtet, wo im Juli letzten Jahres für 22 neue Anschlüsse circa 800 m Leitungen verlegt wurden. Beim nächsten Tagesordnungspunkt ging es um die eventuelle Senkung des Wärmepreises. Vorstand Erwin Rock betonte im Vorfeld, dass dies nur möglich sei, da mit dem Wärmelieferanten, dem Energiepark Hahnennest (EPH) ein sehr günstiger Wärmebezugspreis ausgehandelt wurde, mit Festschreibung auf zehn Jahre, also bis ins Jahr 2032. Hier gilt ein besonderer Dank an die Verantwortlichen des EPH, die stets ein offenes Ohr für die Belange der Wärmegenossenschaft haben und ein fairer Partner sind. Anhand verschiedener Rechenbeispiele zeigte Erwin Rock anschaulich auf, dass eine Senkung des Wärmepreises um bis zu circa 30 Prozent machbar wäre, ohne die Liquidität der Genossenschaft zu gefährden. Die BWO hat all ihre Planziele erreicht, beziehungsweise sogar weit übertroffen.

Als die ersten Mitglieder im Jahr 2017 die Wärmebezugsverträge mit der BWO abschlossen hatten, lag der Ölpreis bei rund 45 ct/Liter (entspricht circa 4,5 Ct/kWh), im Vergleich zu heute circa 90 Ct/Liter (Stand Oktober 2021). Da wäre die Wärmepreissenkung geradezu sensationell, und das auf zehn Jahre garantiert, so Erwin Rock. Der nachfolgende Antrag den Wärmepreis von derzeit 7,9 Cent/kWh auf 5,4 Cent/kWh zu senken wurde einstimmig von den anwesenden Mitgliedern mit großer Begeisterung angenommen. Nachdem der letzte Tagesordnungspunkt „Wünsche, Anträge und Sonstiges“ zügig abgearbeitet war, beendete der Aufsichtsratsvorsitzende die Versammlung.