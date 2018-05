Burrenweiblezunft veranstaltet wieder ihre Narrenversteigerung

Mit großen Schritten geht es auch für die Burrenweiblezunft aus Einhart in Richtung Dorffasnet. Der erste Höhepunkt ist bereits am Samstag, 3. Februar, mit dem Zunft- und Bürgerball ab 20 Uhr im Weithartsaal. Das vielfältige Programm verspricht wieder beste Unterhaltung, so die beiden Zunftmeister Barbara Gugler und Bernd Strobel. Saalöffnung ist ab 19 Uhr und zur Unterhaltung und Tanz spielen die „Mad Movies“.

Am schmotziga Donnschdig befreit das Burrenweible mit seinem Gefolge gegen 9 Uhr die Kindergartenkinder im Haus „KomBiLe“ in Magenbuch. Um 13 Uhr ziehen die Narren im heimischen Einhart zur alten Schule, dem Sitz des Ortsvorstehers, der samt seines Ortschaftsrates mit viel Geschrei seines Amtes enthoben wird. Gegen 14 Uhr führt der Kärrelles-Umzug die Einharter Narren mit ihrem Narrenbaum zum Aufstellen in den Schulhof. Im Anschluss werden die selbstgebauten Kärrelle im Weithartsaal bei Kaffee und Kuchen von der Burrenweiblezunft prämiert.

Angebote sind noch möglich

Seit Jahren steht in Einhart der Fasnetszeischdig, 13. Februar, ganz im Zeichen des sozialen Engagements für den Nächsten. Ab 11.30 Uhr gibt’s wieder den reichhaltigen Mittagstisch und ab 12.30 Uhr versucht Bernd Strobel wieder bei der Narrenversteigerung „Ein Narr für einen guten Zweck“, die Gebote meistbietend an das Volk zu versteigern. Der Erlös kommt wieder der Angelo-Stiftung zugute. „Damit die Versteigerung auch heuer wieder erfolgreich werden kann, dürfen noch weitere potenzielle Angebote abgegeben werden“, so Auktionator Bernd Strobel. Jeder der eine gute Idee hat oder etwas für den guten Zweck veräußern möchte darf sich bis zur Versteigerung melden. Daran anschließend kommen die Kinder beim Kinderball auf ihre Kosten. Gegen 16.30 Uhr wird der Narrenbaum versteigert und die breitgefächerte Tombola mit tollen Preisen ausgeschüttet. Der Tag sowie die fünfte Jahreszeit enden nach 18.30 Uhr mit dem Fasnetsvergraben in der Kiesgrube.