Burgweiler schnellen seit 50 Jahren

Wenn es am Dreikönigstag, 6. Januar, um die Mittagszeit in Burgweiler knallt, hat dies eine besondere Bedeutung. Auf den Tag genau vor 50 Jahren stellte sich auf dem Dorfplatz die neu gegründete Schnellergilde zum ersten Mal vor.

Für kurze Zeit schloss sie sich der Bauzemeckzunft Ostrach an und trat an der Fasnet 1969 mit ihr gemeinsam auf beim Narrensprung in Bad Buchau, beim OHA-Umzug in Altshausen und beim großen Narrentreffen mit Umzug in Zürich. Dabei entstand auch die Freundschaft mit den dortigen Schnurre-Schletzern. Am 25. und 26. Januar findet in Burgweiler das große Jubiläumstreffen statt mit Festzeltbetrieb und großem Umzug mit 65 Zünften, Narrenvereinen und Musikkapellen.

Das Gründungsbild zeigt in der hinteren Reihe von links: Josef Stoß, Joachim Klein, Bernhard Bauknecht, Helmut Knoll, Manfred Stocker, Robert Handgrad und Otto Faller. Vorn von Links: Heinrich Haury, Willi Sauter, Helmut Lutz, Rainer Lutz, Fritz Nowack, Helmut Bulander und Engelbert Häuselbauer von Pfullendorf, der den Burgweiler Aktiven das Schnellen aus Erfahrung beibrachte. In der Bildmitte vorn: Sephan Lutz und Günther Fischer.