Burgfest findet nach Coronapause wieder statt

Nach zweijähriger Coronapause veranstaltet der Musikverein Burgweiler wie gewohnt in der letzten Juliwoche vom 30. Juli bis 1. August das traditionelle Burgfest in Burgweiler. Am Samstagabend, 30. Juli, findet dabei das bereits bekannte BurgBrass statt das laut Veranstalter wieder mit einem vielversprechenden Unterhaltungsangebot glänzt.

Dabei würden die Musiker von Quattro Poly, Deziblech und Obachtblech für Blasmusik der Spitzenklasse in Burgweiler sorgen. Dabei spielt Quattro Poly, das siebenköpfige Ensemble Allgäuer Ursprungs mit einer musikalischen Bandbreite, die von traditionell-volkstümlicher Blasmusik bis hin modernen Sounds reicht.

Die zehn Jungs und ein Mädel von Deziblech würden mit der richtigen Brassmusik, gewürzt mit Solo und Gesangs und Showeinlagen das gewisse ,,etwas`` auf der Bühne bringen. Die Musiker von Obachtblech, die bereits in ganz Süddeutschland bekannt seien, würden für eine bombastische Blasmusikparty sorgen, die vor einem nicht alltäglichem Blasmusikauftritt warnen in dem sie nicht nur Walzer, Polka und Marsch auflegen, sondern verschiedene Stilrichtungen wie Schlager, Funk, Pop und Rock.

Karten für das BurgBrass sind bereits jetzt bei jedem Musiker des Musikvereins Burgweilers oder auf der Internetseite www.musikverein-burgweiler.de erhältlich für nur zwölf Euro im Vorverkauf. Am Burgfestsonntag findet der klassische Frühschoppen mit anschließendem Mittagsprogramm unter dem Motto ,,Essen,Trinken und Blasmusik“ der durch die umliegenden Musikvereine Blochingen, Ilmensee und Krauchenwies begleitet wird.

Abends wird das Sterntaler Duo den Sonntag noch vollständig abrunden in dem es für einen stimmungsvollen Tanzabend sorgt. Am Montag, 1. August, findet der bereits weit bekannte Feierabendhock in Burgweiler statt, der von den Rengetsweiler Musikanten und dem Musikverein Moosheim-Tissen umrahmt wird.