Blaskapelle Peng startet nach Pause in die neue Saison

Im Jahr 2020 hätte die Blaskapelle Peng unter normalen Umständen ihr Jubiläum (25 Jahre) gefeiert. Doch pünktlich zur CD-Veröffentlichung kam der Lockdown.

Es hätte ein besonders Jahr werden sollen mit CD-Vorstellung, Doppelkonzerten, zusammen mit Formationen wie der Scherzachtaler Blasmusik und den Innsbrucker Böhmischen. Doch dann kam alles anders. Von heute auf morgen war alles eingeschränkt, keine Proben mehr, keine Auftritte, Kontakte mit den Kammeraden und der Sängerin nur noch übers Telefon, Handy oder Computer erinnert sich Harald Reiss, musikalischer Leiter der Blaskapelle Peng, in einer Pressemitteilung.

Man hatte alles vorbereitet, die neue CD stand in den Startlöchern, die Kollegen waren voller Euphorie. Für eine regionale Kapelle könne man dennoch stolz sein, dass man mit mehr als der Hälfte der Gründungsmitglieder noch im 27. Jahr wieder am Start sei, heißt es.

In diesen Zeiten sei es nicht selbstverständlich, dass alles wieder so weiterläuft wie es im Jahr 2020 aufgehört hat. Umso mehr freue man sich, dieses Jahr das 25 plus zwei zu feiern, nämlich am 23. April um 20 Uhr in der Buchbühlhalle in Ostrach mit dem Saisonauftakt.

Hier werde man ein bunt geschmücktes Repertoire zum Besten geben und lade seine Fans und Gönner ein, einen tollen Abend mit Blasmusik zu verbringen. Durch das Programm führt der Humorist Helmut Kiefer. Für das leibliche Wohl sorgt der Musikverein Ostrach.