Bilgram Chemie gewinnt Silber bei Betriebs-EM

Bei der 23. Ausgabe der European Company Sport Games mit insgesamt 23 Sportarten und verschiedenen Altersklassen hat die Firma Bilgram silber gewonnen. Die Firma trat beim Turnier im niederländischen Arnheim vom 23. bis 26. Juni mit zwei Teams in der Sportart Tischtennis an.

Mit einem Team in der Senioren-Klasse, bestehend aus Geschäftsführer und Firmeninhaber Hugo Bilgram, sowie dem frischgebackenen Deutschen Meister der Senioren Ü 65 Wolfgang Jagst und einem Team mit den Spieler Jonas Strahl und Christian Narr in der Aktiven-Klasse, konnten zwei schlagkräftige Teams gestellt werden, denen laut Bilgram Chemie im Vorfeld gute Chancen auf die vorderen Plätze eingeräumt wurden.

Nach einer gelungenen Auftaktveranstaltung im Olympischen Trainigszentrum Papendal am Mittwochabend, startete am darauffolgenden Donnerstag bereits früh morgens die Wettkämpfe. Die Mannschaften wurden jeweils in Sechsergruppen eingeteilt.

Beide Bilgram Teams starteten am ersten Turniertag souverän in die Gruppenphase und konnten am Ende des Tages jeweils eine beachtliche 3:0 Bilanz vorweisen, womit die Weichen für ein Weiterkommen früh gestellt werden konnten. Auch am zweiten Turniertag konnten die restlichen Gruppenspiele gewonnen werden, womit beide Mannschaften einen starken ersten Platz in Ihrer Gruppe erspielten.

Dies bedeutete für das Aktiven-Team bereits eine vorzeitige Qualifikation ins Halbfinale, indem man wieder auf den Vorrunden-Gegner der BSG RWE Dortmund treffen sollte. Nachdem Jonas Strahl und Christian Narr dieses Spiel in der Vorrunde noch mit 2:1 gewinnen konnten, war das Glück diesmal nicht auf Seiten der Ostracher und man musste sich nach einem engen Spiel, denkbar knapp mit 1:2 aus dem Turnier verabschieden.

Im darauffolgenden Spiel um Platz drei gegen den Energie SV Hamburg e.V. konnte nicht an die bis dato sehr gute Leistung angeknüpft werden und auch dieses Spiel ging mit 1:2 verloren. Somit stand am Ende ein vierter Platz zu Buche, mit dem man zwar zufrieden sein kann, aber letztendlich mehr zu Holen gewesen wäre.

Die Seniorenmannschaft mit Hugo Bilgram und Wolfgang Jagst qualifizierten sich durch ihren Gruppensieg, anders als die Aktiven, nicht direkt ins Halbfinale, sondern mussten im Vorfeld noch im Viertelfinale antreten. In dieses ging das „Bilgram-Team“ als krasser Außenseiter, da die beiden gegnerischen Spieler jeweils in der Verbandsliga für Ihren Heimatverein TV Bieber aufschlagen.

Wolfgang Jagst ist zwar ebenfalls in dieser hohen Liga aktiv, Hugo Bilgram jedoch in der deutlich tieferen Bezirksklasse.

Mit einer sehr überzeugenden Leistung im Doppel gelang den Spielern des Ostracher Chemiebetriebs durch ihren knappen Sieg eine faustdicke Überraschung und die Weichen für einen Halbfinaleinzug konnten somit gestellt werden. Nach einer starken Leistung des Führungsspielers Wolfgang Jagst im Einzel, konnte der vorentscheidende zweite Punkt ergattert und der Halbfinaleinzug perfekt gemacht werden. Im Halbfinale gegen eine Kieler Betriebssportmannschaft, konnte ein souveräner 3:0 Erfolg gefeiert werden, womit der Finaleinzug perfekt war.

Im Endspiel wartete der französische Seriensieger von der Firma Veolia, der mit dem ehemalig mehrfachen französischen Meister im Einzel und Doppel Didier Mommessin antrat, welcher in seiner gesamten Betriebssportkarriere noch kein einziges Einzel verloren hatte. Nach einer knappen Doppelniederlage von Hugo Bilgram und Wolfgang Jagst, gelang Jagst das Kunststück den ehemaligen französischen Profi und Nationalspieler im Entscheidungssatz zu bezwingen. Hugo Bilgram konnte das darauffolgende Einzel zwar nicht gewinnen, allerdings könne man auf eine Silbermedaille bei den European Company Games mehr als stolz sein.